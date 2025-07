Youtuber cubano en EE.UU. arremete contra quienes piden deportaciones de compatriotas: "Ustedes no merecen llamarse cubanos"

El youtuber cubano Yander Serra (@yanderserra) ha provocado un aluvión de reacciones en redes sociales con un video en el que condena a los cubanos que, tras establecerse en Estados Unidos, piden la deportación de otros migrantes recién llegados. “Paso por aquí para hacer este videíto para todos esos cubanos, que no se les olvide que un día salieron huyendo de la misma miseria, de la misma dictadura, del mismo hambre, del mismo miedo”, dice al inicio del video, que ya acumula miles de visualizaciones y comentarios.

“Y ahora, porque tienen papeles y la barriga llena, se están atreviendo a pedir que deporten y que viren para atrás a otros cubanos que apenas están llegando o que han llegado hace poco. Les voy a decir bien clarito: ustedes son la peor escoria que ha podido parir el exilio”, continúa Serra. “Se les olvidaron las lágrimas en el aeropuerto, el frío del primer invierno en Estados Unidos, los trabajos de madrugada, fregando platos y limpiando piso. Las humillaciones que pasamos, y el miedo también a inmigración, porque también lo pasamos. Ustedes, que un día estuvieron mendigando una oportunidad, como todos, y que ahora les quieren cerrar las puertas a los suyos... ustedes no merecen llamarse cubanos”.

Las reacciones no se hicieron esperar. “Soy cubana y me da vergüenza, pero es real”, escribió una usuaria. “Qué pena me da decir que soy cubano”, dijo otro. “Hoy en mi trabajo un mexicano me preguntó por qué los cubanos trompistas atacan a los que acaban de llegar. Sentí pena”, relató otra seguidora. “Hasta mi familia. Y lo peor es que aman al presidente actual”. “El peor enemigo de un cubano sin papeles es otro cubano con papeles”, afirmó otro usuario. “Se les olvidó el hambre que aguantaron”, recordó una internauta. “Lo que dijiste es la pura verdad”, escribió alguien más. “Bien dicho. Todo se les olvida y ahora quieren que a los demás los deporten”, añadió otro comentario que resume el sentimiento de decenas de respuestas similares.

El video se suma a una serie de pronunciamientos recientes de Serra sobre temas políticos y migratorios. A inicios de año, criticó públicamente a los cubanos que votaron por Donald Trump, pese a tener familiares atrapados en la frontera. “Tanto que aquellos que podían votar lo hicieron a favor de Trump, incluso teniendo a su madre o algún familiar esperando en México. Por eso nos tienen que pasar las cosas que nos pasan”, dijo entonces tras la eliminación de CBP One y el regreso del programa “Quédate en México”. Serra no ocultó su indignación: “El cubano es el bicho más malo que hay”.

En otro video anterior, Serra cuestionó el rumbo de la democracia en Estados Unidos. “Yo siento y estoy viendo que el mandato de Donald Trump en este 2025 cada vez se parece menos a una democracia funcional, y luce más como una dictadura de manual. Como todos los regímenes autoritarios que ya conocemos”, afirmó. “Vemos cómo todos los poderes se concentran en una sola figura, se persigue a los opositores, y se manipula el discurso público para convertir toda la mentira en una verdad oficial... Eso ya lo conocemos de Cuba, de Ortega, de Maduro”. También criticó el culto a la personalidad: “El Trump del 2025 no gobierna, impone; no debate, sentencia; no escucha, él solo ordena”.

El pasado 4 de julio, compartió además una oración en su perfil de Facebook en la que pidió protección para Estados Unidos. “Señor Todopoderoso, hoy elevamos nuestra voz y nuestro corazón ante Ti, pidiendo protección para esta nación que nos diste como hogar. Líbranos, Padre, de todo dictador, de todo gobernante que busque oprimir al pueblo, que pretenda silenciar la verdad y apagar la libertad”, escribió.

El discurso de Serra se alinea con otras voces dentro del exilio que han pedido mayor empatía entre migrantes. La psicóloga Carelis Conde cuestionó las comparaciones entre formas de migración en un video viral: “¿Acaso tu situación migratoria es menos dolorosa que la mía?”, preguntó, denunciando comentarios como “los del parole están fresquitos” o “pasar el Darién fue peor que lanzarse al mar”.

También el cubano Roy, conocido en TikTok, lanzó una crítica similar en febrero: “Me avergüenzo de quienes, siendo inmigrantes, apoyan las deportaciones masivas. Me avergüenzo de los cubanos que se refieren al resto de latinos como 'indios' de forma despectiva. Me avergüenzo de quienes olvidaron de dónde vienen”.

Yander Serra, originario de Manzanillo, Granma, llegó a Estados Unidos a finales de 2022 a través de la frontera sur. “¡Y llegué, porque era hora ya!”, escribió entonces en Facebook, acompañado de un video caminando junto al muro fronterizo.

Desde su canal “Yander te lo contó”, en Cuba, denunció prácticas represivas del régimen y sufrió acoso de la Seguridad del Estado. Fue multado con 3 mil pesos por criticar a los chivatos en redes sociales. En 2023, ya en el exilio, denunció haber sido discriminado en una tienda de Miami por llevar mochila, y comparó la experiencia con la mentalidad del sistema cubano: “Cada vez se parece más a Cuba esto, pero con Coca-Cola y comida”.

Con sus publicaciones, Serra se ha convertido en una de las voces más críticas del exilio cubano, no solo contra el régimen de la isla, sino también frente a las actitudes de intolerancia, olvido y falta de solidaridad que ve dentro de la propia comunidad migrante.

