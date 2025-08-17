Cubano en Brasil cuenta cómo una compatriota lo hostigó en el trabajo y hasta intentó denunciarlo a la policía

Ariel Steel trabajaba en un supermercado en Brasil cuando vivió el hostigamiento de una compatriota que incluso intentó denunciarlo a la policía.

Un joven cubano en Brasil relató en sus redes sociales el tenso episodio que vivió con una compatriota que, según él, intentó intimidarlo en su centro de trabajo y hasta amenazó con denunciarlo a la policía.

Ariel Steel, conocido en Instagram como perezzayas4, contó que mientras trabajaba en un supermercado una cubana comenzó a atacarlo con comentarios despectivos sobre su condición de recién llegado.

“Me dijo que mientras yo estaba pasando hambre en Cuba, ella ya era ciudadana brasileña. Me acusaba de ser amigo del gerente para poder grabar mis videos y hasta llegó a decir que los cubanos que entraban a Brasil éramos una plaga”, relató.

El joven asegura que la situación escaló cuando decidió enfrentarla y pedirle que dejara de hablar de él. “Para qué le dije eso… llamó al gerente, quiso llamar hasta a la policía de migración, pero al final todo quedó ahí”, narró.

Según Steel, la mujer necesitaba el trabajo más que él, y pese a sus intentos de perjudicarlo, fue él quien terminó ascendiendo y ganando reconocimiento dentro de la comunidad cubana gracias a sus contenidos en redes sociales.

La experiencia de Ariel desató reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales señalaron que la envidia y la rivalidad entre cubanos en el exilio son heridas que todavía marcan a la comunidad.

Lo más leído hoy:

“El cubano es capaz de quedarse tuerto con tal de ver al otro ciego”, comentó una usuaria. Otro lo animó a seguir adelante: “Olvídate de lo demás, enfócate en progresar, eso los va a matar. Vas bien y te admiro”.

Otros recordaron que emigrar no siempre garantiza una transformación personal: “Podrá ser ciudadana y todo lo que quiera, pero la mentalidad ignorante y adoctrinada sigue siendo la misma. De nada sirve dejar todo para ser libre si tu mente sigue presa”.

Ariel, sin embargo, se queda con el lado positivo de la historia tras haber convertido un momento de hostigamiento en una oportunidad para crecer y reforzar el vínculo con una comunidad que lo apoya a pesar de las divisiones.

Preguntas frecuentes sobre las experiencias de cubanos en Brasil