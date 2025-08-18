Ya hay fecha para comienzo de juicio de Chocolate por amenazas contra Damian Valdez Galloso

Vídeos relacionados:

Este mismo martes 19 de agosto se espera que comience el juicio del reguetonero cubano Yosvani Sierra Hernández -conocido como Chocolate MC- por el caso que lo acusa de amenazar de muerte y planear el asesinato de Damian Valdez Galloso, el principal sospechoso del homicidio del también cantante urbano El Taiger.

Durante la audiencia preliminar celebrada este lunes, el juez Hirsch ordenó que las deposiciones de los testigos se realizaran ese mismo día para poder dar comienzo al juicio cuanto antes.

El magistrado también advirtió a la defensa que no permitirá más dilaciones, dejando claro que su tribunal no tolerará que casos como este se prolonguen por meses o años sin resolución.

Las acusaciones: Amenazas y conspiración para asesinar

De acuerdo con documentos judiciales, Chocolate MC enfrenta dos cargos graves:

-Amenazas escritas de matar o causar lesiones corporales, bajo el estatuto 836.10(2)(a) del estado de Florida.

-Solicitar el asesinato en primer grado, según los estatutos 782.04(1) y 777.04(2), considerado una felonía de primer grado.

La Fiscalía del condado de Miami-Dade sostiene que entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024 el reguetonero utilizó redes sociales como Instagram y YouTube para lanzar amenazas directas contra Damian Valdez Galloso, quien está acusado por la muerte de su colega, José Manuel Carvajal Zaldívar, conocido artísticamente como El Taiger.

Según la acusación, además, Chocolate MC habría intentado persuadir a reclusos del sistema penitenciario del condado para que cometieran un asesinato premeditado contra Damian Valdez Galloso.

En caso de ser declarado culpable, enfrentaría una posible condena de cadena perpetua.

Avance del proceso y detalles judiciales

El caso está identificado con el número F25007387.

La acusación fue firmada el 27 de mayo por la fiscal adjunta Kim Rivera y validada por la funcionaria judicial Elizabeth Frade. En ella se indica que el artista utilizó medios electrónicos para planificar un crimen, lo cual agrava las imputaciones.

Hasta ahora no se ha confirmado si Chocolate MC cuenta con representación legal formal en este proceso, aunque el juez Hirsch ya dejó claro que no permitirá más excusas por parte de su defensa.

Situación actual: Detenido por otro caso

A la espera del juicio por el caso de Damian Valdez Galloso, Chocolate MC permanece preso por otra causa independiente.

Fue arrestado el 2 de junio, acusado de secuestrar y amenazar con un arma de fuego a un fan, quien estuvo retenido durante varias horas.

Aunque se confirmó que el arma era falsa, los cargos presentados incluyen secuestro y robo a mano armada.

En la audiencia del 5 de junio, la jueza Mindy S. Glazer determinó que no tendría derecho a fianza, al considerar que violó las condiciones de una libertad anterior.

Durante la audiencia, el reguetonero negó estar mentalmente inestable.

“Alguien en la calle está pagando para que me maten como mataron a El Taiger”, dijo, y llegó incluso a afirmar que su abogado estaba tratando de venderlo como "loco".

Este proceso se suma a un historial legal ya extenso: es el quinto caso abierto en Florida y su noveno arresto en ocho años.

Una figura polémica del reguetón cubano

Chocolate MC, de 34 años, ha sido una figura influyente y a la vez controvertida en el género urbano cubano.

Su carrera ha estado marcada por éxitos musicales, pero también por repetidos conflictos con la ley: violencia doméstica, posesión de drogas, alteración del orden público y ahora una acusación de conspiración para asesinar.

El juicio por las amenazas y la supuesta incitación al asesinato de Damian Valdes Galloso podría convertirse en el punto de inflexión más determinante en la carrera y la vida legal del reguetonero.