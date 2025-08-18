La influencer venezolana Isabella Ladera, una de las creadoras de contenido más populares del mundo latino en TikTok, ha puesto su mirada en la música cubana. En menos de un día, ha utilizado tres veces en su perfil el tema Alaska, del joven artista cubano Yexel Díez, convirtiéndolo en tendencia antes incluso de su lanzamiento oficial.

En uno de los videos, que superó rápidamente las decenas de miles de visualizaciones, Ladera aparece en su rutina de belleza escuchando el tema de fondo y declarando: “Descubrí otro palooooo jajajajja, la amo”. La combinación de su alcance en redes y el ritmo contagioso de la canción disparó la curiosidad de miles de usuarios por conocer al intérprete.

La repercusión fue tan grande que Yexel decidió lanzar oficialmente la canción tras ver cómo crecía el interés en torno a Alaska. Antes del estreno, ya circulaban fragmentos editados y videos con el audio en TikTok, donde otros creadores comenzaron a replicar el uso del tema, consolidando su potencial viral.

Alaska apunta a ser el nuevo éxito musical de Yexel después del fenómeno de Maquillaje, la canción que lo proyectó internacionalmente y que ahora cuenta con un remix junto a Myke Towers y Nio García. Con este nuevo tema, el joven pinero apuesta por seguir escalando en la escena urbana con un estilo que mezcla lo romántico y lo bailable.

El gesto de Isabella Ladera representa una validación importante para cualquier artista emergente. Su influencia en la región, especialmente entre audiencias jóvenes, ha sido determinante para que Alaska comience a ganar fuerza en otras plataformas como Spotify e Instagram.

Con una estrategia de promoción que ha nacido de forma orgánica y con el respaldo de una de las figuras más virales del continente, Yexel consolida su camino como uno de los nuevos rostros del reguetón hecho en Cuba. Todo indica que Alaska será su próximo gran “palo”.

Lo más leído hoy:

¿Qué te parece lo nuevo de este joven cubano?

Preguntas frecuentes sobre Isabella Ladera y la canción "Alaska" de Yexel Díez