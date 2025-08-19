Arrestan a empleado de hospital en Miami por robar costoso artículo a una paciente: Así ocurrieron los hechos

Vídeos relacionados:

Un empleado del Hospital Keralty en Miami, identificado como Yudier Sánchez, ha sido arrestado casi diez meses después de haber sido acusado de robar un reloj Rolex valorado en 45,000 dólares que pertenecía a una paciente anciana.

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2024, cuando la paciente, entonces de 75 años, fue ingresada al Hospital Keralty, ubicado en 2500 Southwest 75th Avenue, en Miami.

Como parte del protocolo del centro, todas sus pertenencias, incluidas joyas y un reloj Rolex de oro modelo Presidencial, fueron inventariadas y colocadas en un sobre amarillo para su resguardo.

El 7 de octubre de 2024, al momento de ser dada de alta, la hija de la anciana notó que el reloj ya no estaba entre las pertenencias entregadas.

"La pérdida fue devastadora, no solo económicamente, sino también emocionalmente", declaró a NBC6.

Añadió que el Rolex había sido un regalo de su padre fallecido, y que tenía un valor irremplazable para la familia.

A raíz de la denuncia, el hospital inició una investigación interna y detectó irregularidades.

Sin embargo, no fue hasta el 16 de agosto de 2025 que el presunto responsable, identificado como Yudier Sánchez, de 46 años, fue arrestado y acusado formalmente de hurto mayor en segundo grado y explotación de una persona mayor o discapacitada, según documentos judiciales.

Cámaras captaron el momento del robo

La investigación interna incluyó la revisión de imágenes de vigilancia en las que se ve a Sánchez ingresando a una habitación del hospital, manipulando el sobre que contenía las joyas y, simulando devolverlas, escondiendo el reloj en el bolsillo de su chaqueta. También se le observa salir de la habitación con otras dos piezas de joyería en la mano.

“El acusado tomó el reloj de la víctima y lo colocó en su bolsillo”, indica el formulario de arresto citado por Local 10.

A pesar de la evidencia, Sánchez negó haber tomado el reloj.

En su comparecencia ante el juez -asistido por un intérprete- se declaró inocente, y alegó que nunca tuvo contacto directo con la paciente, argumento que su defensa utilizó para intentar refutar el cargo de explotación.

No obstante, el juez desestimó la solicitud de reducción de fianza, subrayando que el reloj nunca fue recuperado.

Sánchez fue liberado bajo una fianza de 10,000 dólares, pero sigue enfrentando los cargos penales.

Reacción del hospital y posible demanda

Tras confirmarse su implicación, el Hospital Keralty despidió a Sánchez por violar las políticas institucionales. Aunque los medios han intentado obtener declaraciones de la institución, no han emitido comentarios oficiales hasta el momento.

La hija de la víctima adelantó a Telemundo 51 que la familia evalúa demandar al hospital, al considerar que hubo una negligencia grave en el manejo de las pertenencias de su madre.

“El reloj tenía un gran valor sentimental”, concluyó.