Muere el talentoso flautista cubano Rubén Leliebre

El mundo de la música cubana está de luto con la repentina muerte del flautista Rubén Leliebre, un creador de enorme talento que dejó huella en orquestas como la de Cándido Fabré y en agrupaciones icónicas como Los Van Van.
Su partida, inesperada y dolorosa, conmociona hoy a colegas y seguidores que lo recuerdan como un artista brillante y un ser humano excepcional.
El Centro Nacional de Música Popular expresó su dolor en redes sociales: “Hoy la música pierde un buen hijo, Rubén Leliebre… un guajiro lleno de notas musicales. Flautista, orquestador, un creador fuera de serie.”
Por su parte, el músico Cándido Fabré, visiblemente devastado, compartió en Facebook un mensaje cargado de emoción sobre la muerte de su flautista: “Estoy triste, adolorido, destrozado. Esta noticia no quise darla nunca… Una noticia devastadora que ahora mismo sorprende al mundo… El Lele de la banda ha fallecido.”
Una figura esencial en la música cubana
Leliebre colaboró con reconocidas agrupaciones como la orquesta de Cándido Fabré y el Tren de la Música Cubana, además de haber trabajado con Juan Formell y Los Van Van. Su dominio de la flauta y su creatividad como orquestador lo hicieron partícipe de algunas de las propuestas más vibrantes del panorama musical cubano contemporáneo.
Su legado trasciende las notas que interpretaba: su pasión, talento y humanidad brillan aún más en la memoria de quienes lo conocieron, con la certeza de que seguirá iluminando los escenarios del recuerdo por siempre.
Preguntas frecuentes sobre la muerte de Rubén Leliebre y su legado en la música cubana
¿Quién fue Rubén Leliebre y por qué es importante en la música cubana?
Rubén Leliebre fue un destacado flautista cubano que dejó una huella imborrable en la música cubana a través de su talento y creatividad. Colaboró con orquestas icónicas como la de Cándido Fabré y Los Van Van, siendo reconocido por su dominio de la flauta y su habilidad como orquestador.
¿Cómo reaccionaron los músicos cubanos a la muerte de Rubén Leliebre?
La muerte de Rubén Leliebre causó una gran conmoción en el ámbito musical cubano. Cándido Fabré, líder de su orquesta, expresó su profundo dolor y tristeza a través de un emotivo mensaje en redes sociales, resaltando el impacto de Leliebre en su vida y en la música cubana.
¿Qué legado deja Rubén Leliebre en la música cubana?
El legado de Rubén Leliebre trasciende las notas que interpretaba. Su pasión, talento y humanidad siguen brillando en la memoria de quienes lo conocieron. Fue parte de importantes proyectos musicales en Cuba, lo que asegura que su influencia seguirá presente en el panorama musical cubano.
¿Cuál fue la reacción institucional ante la muerte de Rubén Leliebre?
El Centro Nacional de Música Popular de Cuba expresó su dolor en redes sociales, describiéndolo como un "guajiro lleno de notas musicales" y destacando su excepcional talento como flautista y orquestador. La institución destacó la pérdida de un "buen hijo" de la música, subrayando su importancia cultural.
