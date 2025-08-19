Muere el talentoso flautista cubano Rubén Leliebre

Vídeos relacionados:

El mundo de la música cubana está de luto con la repentina muerte del flautista Rubén Leliebre, un creador de enorme talento que dejó huella en orquestas como la de Cándido Fabré y en agrupaciones icónicas como Los Van Van.

Su partida, inesperada y dolorosa, conmociona hoy a colegas y seguidores que lo recuerdan como un artista brillante y un ser humano excepcional.

El Centro Nacional de Música Popular expresó su dolor en redes sociales: “Hoy la música pierde un buen hijo, Rubén Leliebre… un guajiro lleno de notas musicales. Flautista, orquestador, un creador fuera de serie.”

Por su parte, el músico Cándido Fabré, visiblemente devastado, compartió en Facebook un mensaje cargado de emoción sobre la muerte de su flautista: “Estoy triste, adolorido, destrozado. Esta noticia no quise darla nunca… Una noticia devastadora que ahora mismo sorprende al mundo… El Lele de la banda ha fallecido.”

Una figura esencial en la música cubana

Leliebre colaboró con reconocidas agrupaciones como la orquesta de Cándido Fabré y el Tren de la Música Cubana, además de haber trabajado con Juan Formell y Los Van Van. Su dominio de la flauta y su creatividad como orquestador lo hicieron partícipe de algunas de las propuestas más vibrantes del panorama musical cubano contemporáneo.

Su legado trasciende las notas que interpretaba: su pasión, talento y humanidad brillan aún más en la memoria de quienes lo conocieron, con la certeza de que seguirá iluminando los escenarios del recuerdo por siempre.

