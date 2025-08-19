Régimen cubano abre un nuevo proceso penal contra Maykel Castillo

Maykel Castillo, rapero y preso político cubano, fue trasladado a la cárcel de Kilo 8 en Camagüey para un nuevo proceso penal orquestado por el régimen.

Martes, 19 Agosto, 2025 - 15:34

Maykel Osorbo (Imagen de referencia) © Angelo Troya
Maykel Osorbo (Imagen de referencia) Foto © Angelo Troya

Vídeos relacionados:

La activista cubana Anamely Ramos denunció este martes el traslado del rapero y preso político Maykel Castillo “Osorbo” a la cárcel de Kilo 8, en Camagüey, donde, según le comunicaron, pretenden procesarlo por cargos que aún no han sido informados a su familia ni a sus allegados.

A través de la red social Facebook, Ramos alertó que el músico, integrante del Movimiento San Isidro y uno de los autores del tema Patria y Vida, se encuentra en un estado de resistencia frente a la represión que ha sufrido desde joven.

Publicación de Facebook/Anamely Ramos

“Él está listo para morirse, y no es de ahora. Maykel prefiere la muerte a volver ahí”, escribió en sus redes sociales, responsabilizando al régimen de lo que pueda suceder.

La activista también dirigió un mensaje directo a la Seguridad del Estado y a quienes —según afirmó— emprenden campañas contra el artista. Señaló que cada vez que arrecian ataques mediáticos contra Osorbo, el régimen recrudece las represalias en su contra.

Anamely Ramos, radicada en Estados Unidos, es muy cercana a Maykel Osorbo y ha sido fundamental en la denuncia de su situación, exigiendo transparencia y comunicación directa para confirmar su estado de salud. Además, ha advertido que continuarán las actualizaciones sobre Osorbo y otros presos políticos en Cuba.

Lo más leído hoy:

Castillo fue detenido en mayo de 2021 y desde entonces permanece recluido a cientos de kilómetros de su hogar. Según sus allegados, el régimen busca quebrarlo física y emocionalmente con este tipo de medidas.

El artista es coautor del tema Patria y Vida, considerado himno de protesta en Cuba. Su encarcelamiento ha sido condenado por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos que lo reconocen como preso de conciencia.

Preguntas frecuentes sobre la situación de Maykel Castillo "Osorbo"

¿Por qué el régimen cubano ha abierto un nuevo proceso penal contra Maykel Osorbo?

El régimen cubano pretende procesar a Maykel Osorbo por cargos aún no informados a su familia ni a sus allegados. Estas acciones se enmarcan en una serie de medidas represivas que buscan quebrarlo física y emocionalmente debido a su activismo y postura crítica contra el gobierno.

¿Cuál es la situación actual de Maykel Osorbo en prisión?

Maykel Osorbo se encuentra en la cárcel de Kilo 8 en Camagüey, enfrentando condiciones de aislamiento y hostigamiento. Ha sido sometido a tratos degradantes y se le ha negado el derecho a comunicarse con su familia. Su estado de salud es delicado debido a huelgas de hambre y las malas condiciones carcelarias.

¿Qué acciones ha tomado la activista Anamely Ramos en defensa de Maykel Osorbo?

Anamely Ramos ha denunciado constantemente la situación de Maykel Osorbo, exigiendo transparencia y comunicación directa sobre su estado de salud. Ha utilizado las redes sociales para alertar sobre las represalias contra el artista y ha responsabilizado al régimen de cualquier daño que pueda sufrir.

¿Cómo ha sido la respuesta internacional ante el encarcelamiento de Maykel Osorbo?

El encarcelamiento de Maykel Osorbo ha sido condenado por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Estas organizaciones lo reconocen como preso de conciencia y han exigido su liberación inmediata, dada la naturaleza política de su encarcelamiento.

COMENTAR

Archivado en:

Anamely Ramos
Maykel Osorbo
Noticias de Cuba
Camagüey
Movimiento San Isidro
Patria y Vida
Seguridad del Estado
Represión en Cuba
Preso político en Cuba
Derechos Humanos en Cuba
músico cubano
Activistas Cubanos
Noticias en 2025
Noticias en Agosto del 2025
Noticias del Martes, 19 de Agosto del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada