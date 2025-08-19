Régimen cubano abre un nuevo proceso penal contra Maykel Castillo

Vídeos relacionados:

La activista cubana Anamely Ramos denunció este martes el traslado del rapero y preso político Maykel Castillo “Osorbo” a la cárcel de Kilo 8, en Camagüey, donde, según le comunicaron, pretenden procesarlo por cargos que aún no han sido informados a su familia ni a sus allegados.

A través de la red social Facebook, Ramos alertó que el músico, integrante del Movimiento San Isidro y uno de los autores del tema Patria y Vida, se encuentra en un estado de resistencia frente a la represión que ha sufrido desde joven.

Publicación de Facebook/Anamely Ramos

“Él está listo para morirse, y no es de ahora. Maykel prefiere la muerte a volver ahí”, escribió en sus redes sociales, responsabilizando al régimen de lo que pueda suceder.

La activista también dirigió un mensaje directo a la Seguridad del Estado y a quienes —según afirmó— emprenden campañas contra el artista. Señaló que cada vez que arrecian ataques mediáticos contra Osorbo, el régimen recrudece las represalias en su contra.

Anamely Ramos, radicada en Estados Unidos, es muy cercana a Maykel Osorbo y ha sido fundamental en la denuncia de su situación, exigiendo transparencia y comunicación directa para confirmar su estado de salud. Además, ha advertido que continuarán las actualizaciones sobre Osorbo y otros presos políticos en Cuba.

Lo más leído hoy:

Castillo fue detenido en mayo de 2021 y desde entonces permanece recluido a cientos de kilómetros de su hogar. Según sus allegados, el régimen busca quebrarlo física y emocionalmente con este tipo de medidas.

El artista es coautor del tema Patria y Vida, considerado himno de protesta en Cuba. Su encarcelamiento ha sido condenado por organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos que lo reconocen como preso de conciencia.

Preguntas frecuentes sobre la situación de Maykel Castillo "Osorbo"