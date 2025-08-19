El influencer cubano Pollito Tropical -cuyo nombre real es Randy Álvarez- compartió con sus seguidores un difícil momento familiar que vivió el pasado fin de semana. A través de una historia en Instagram, publicó una imagen donde se veía a su padre recostado en una cama de hospital, acompañada del mensaje: “Por esto estuve perdido el fin de semana. Mi papá”.

Más tarde, el creador de contenido explicó que su padre tuvo que ser internado de emergencia tras presentar complicaciones de salud. “Le operaron de emergencia porque su vesícula estaba inflamada. Tenía infección y también tenía piedras”, detalló en un video que subió luego de la publicación inicial.

Según relató, la situación fue completamente inesperada y ocurrió de un momento a otro, por lo que toda su atención estuvo centrada en acompañar a su familia en esos momentos de urgencia. “Fue algo de un momento para otro”, explicó, visiblemente aliviado de que la operación se hubiera realizado a tiempo.

Captura de Instagram / Pollito Tropical

Afortunadamente, el estado de salud de su padre ha mejorado tras la intervención, y ya se encuentra de alta médica. “Ya está en casa, haciendo reposo y ahora lo único que queda es que se recupere poco a poco”, comentó el influencer, agradeciendo el apoyo y los mensajes de preocupación que ha recibido.

Pollito Tropical, una de las figuras más populares del entretenimiento digital entre la comunidad cubana, ha sido siempre muy cercano a su familia y no dudó en compartir esta experiencia con sus seguidores, quienes le han enviado palabras de aliento y pronta recuperación para su padre. ¡Pronta recuperación!

