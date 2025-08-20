Walmart retira marca de camarones congelados en Florida y otros estados por posible contaminación radioactiva

Vídeos relacionados:

La cadena de supermercados Walmart ha retirado de sus estantes en Florida y otros 12 estados de Estados Unidos varios lotes de camarones crudos congelados de su marca Great Value por una grave alerta sanitaria.

La retirada se produjo luego de que autoridades sanitarias detectaran la presencia de Cesio-137, un isótopo radiactivo que podría representar un riesgo para la salud humana.

La advertencia partió de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), tras una alerta inicial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que detectó radiación en contenedores de importación que llegaron a puertos clave como Los Ángeles, Houston, Miami y Savannah.

Según el reporte, el Cesio-137 fue encontrado tanto en los contenedores como en una muestra específica de camarones empanizados congelados provenientes de Indonesia.

Los productos retirados fueron procesados por la empresa P.T. Bahari Makmur Sejati, también conocida como BMS Foods, con sede en Indonesia.

Las investigaciones apuntan a que esta compañía podría estar operando en condiciones poco seguras, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a bloquear el ingreso de nuevos embarques de camarones desde esa fuente.

¿Qué es el Cesio-137 y por qué es preocupante?

El Cesio-137 es un subproducto de las reacciones nucleares y puede encontrarse tras detonaciones de bombas atómicas, operaciones en reactores y accidentes nucleares.

Se distribuye ampliamente en el medio ambiente, aunque en niveles mínimos. En este caso, aunque las trazas encontradas están por debajo del umbral de intervención de la FDA, la agencia considera que la exposición acumulativa -incluso a niveles bajos- puede suponer un riesgo potencial para la salud a largo plazo.

"La exposición prolongada, aunque sea a niveles bajos, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer", explicó la FDA, subrayando que evitar el consumo de productos contaminados “podría reducir la exposición a radiación de bajo nivel que podría causar problemas de salud con el paso del tiempo”.

El experto en seguridad alimentaria Donald Schaffner, de la Universidad de Rutgers, matizó que el riesgo inmediato es bajo, pero coincidió en que la prevención es la medida más prudente.

Productos y estados afectados

Los productos retirados son camarones crudos congelados de la marca Great Value, una línea propia de Walmart. Se identificaron tres lotes con posible contaminación:

Lote 8005538-1.

Lote 8005539-1.

Lote 8005540-1.

Todos tienen como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2027, y fueron distribuidos en tiendas Walmart de los siguientes estados:

Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia Occidental.

La reacción de Walmart

Tras la notificación por parte de la FDA, Walmart actuó rápidamente para retirar los productos, según confirmó un portavoz de la empresa en declaraciones recogidas por Associated Press.

Además, la compañía está colaborando con las autoridades para rastrear el destino de todos los lotes afectados y garantizar que no permanezcan en circulación.

A pesar de que parte del embarque contaminado fue bloqueado en los puertos, se confirmó que algunos productos llegaron a tiendas antes de que se detectara el problema.

Recomendaciones para los consumidores

La FDA ha emitido una recomendación directa:

“Si recientemente ha comprado camarones crudos congelados en Walmart que coinciden con esta descripción, deséchelos”.

La agencia agregó que los consumidores también pueden devolver los productos a cualquier tienda Walmart para obtener un reembolso.

Además, sugieren consultar a un médico en caso de dudas sobre exposición o posibles síntomas relacionados con la radiación, aunque no se ha reportado ningún caso de intoxicación hasta el momento.

La FDA continúa investigando los procesos de producción de la empresa indonesia BMS Foods, la cual ha sido temporalmente bloqueada para exportar a EE.UU. hasta que se aclare la situación y se garantice la seguridad en sus procedimientos de procesamiento y envasado.

