"¿Alcanza el salario de Walmart para vivir o es una miseria?" Cubana en EE.UU. comparte su experiencia

Una cubana en Knoxville, Tennessee, compartió en TikTok su experiencia laboral como empleada de Walmart y despertó un intenso debate sobre si es posible cubrir los gastos básicos en Estados Unidos con el salario que paga esa cadena de tiendas.

“¿Realmente me alcanza el salario de Walmart para vivir o es solo una miseria?”, se pregunta en el video compartido en su perfil @unacubanaenknoxville. “Lo estipulado como full time es trabajar 40 horas a la semana cobrando a $15 por hora. Serían $600 a la semana; quitándole los impuestos, al mes estuvieras cobrando aproximadamente $2,000 y algo. Y eso si no te recortan las horas”.

La joven explica que, con ese dinero, debe cubrir renta, comida, internet, teléfono y transporte. “Tengo que pagar renta, que ya solo pueden ser unos $1,400 aproximadamente; súmale unos $500 de comida. Internet, teléfono, carro... y si tienes hijos o mascotas, ni te cuento”.

A lo largo del video, comparte su frustración con una vida que, en sus palabras, “no permite ahorrar ni disfrutar”. “Uno trabaja en este país para pagar y seguir vivos, no para ahorrar, no para vivir bien, literalmente para sobrevivir”. Y concluye con firmeza: “Mi respuesta es no, el salario de Walmart no me alcanza para vivir”.

También aclara que lo que han logrado como familia ha sido gracias al esfuerzo conjunto con su esposo y a un negocio propio que ambos manejan: “La gran parte es también gracias a mi negocio. Para mí vivir no es solo pagar renta y comer arroz con huevo, para mí vivir es poder disfrutar también las oportunidades que te ofrece este país”.

Semanas antes, la misma joven había publicado otro video explicando su situación como personal shopper. Contó que, tras ocho meses trabajando en Walmart, su salario solo aumentó 30 centavos por hora. “Me pagaban a $15 la hora y después de 8 meses como asociada solo me aumentaron 30 centavos”, dijo.

Reconoció que el empleo ofrece cierta estabilidad y paga puntual, pero añadió que eso “solamente te cubre algunas necesidades”. Indicó que, al trabajar solo cuatro días por semana para dedicar tiempo a su negocio personal, su ingreso quincenal ronda los $700.

“La gente piensa que en Walmart todo es progreso y aumentos constantes, pero la realidad es totalmente diferente. Muchos no sobreviven con un salario de $2,000 al mes cuando sus bills alcanzan los $3,000 o más. Por eso es necesario en muchas ocasiones tener hasta dos y tres trabajos”.

La publicación recibió miles de comentarios, muchos de ellos de otros empleados de Walmart y personas que trabajan en distintas áreas en Estados Unidos. Algunos coincidieron con la situación descrita: “Aquí no se vive ni con $4,000”; “$2,000 no alcanza ni para la renta”; “Yo también trabajo en Walmart y cobro $15, no me alcanza”.

Otros compartieron sus propias cifras: “En warehouse me pagan $23 la hora de noche”; “En Puerto Rico empiezas en $11.50”; “Yo cobro $5,000 al mes y tengo menos de $1,000 en gastos porque pagué el carro al contado”.

No faltaron quienes sugirieron buscar alternativas: “Estudia y verás cómo cambia tu vida”; “Aplica a un warehouse, pagan más”; “En Costco se gana más, hay bono y te suben el salario cada año”. También hubo quienes señalaron que todo depende de las decisiones personales: “Hay que reducir gastos mientras cobres así. Menos letras, más dinero en el bolsillo”.

Varias personas ofrecieron consejos: “Si te pagan poco, estudia, supérate y cambia de trabajo”; “Trabaja más horas y ahorra”; “El lujo es para el que sabe aprovechar el sistema, el asalariado solo vive para pagar deudas”.

Aunque algunos defendieron a Walmart como fuente de estabilidad, otros cuestionaron las condiciones laborales. “En Walmart, si trabajas rápido, te ponen más trabajo”; “Los jefes no hacen nada y ganan más”; “No te garantizan las 40 horas completas, especialmente en esa posición”.

Un debate cada vez más frecuente

El testimonio de esta cubana se suma a otros que han sido publicados recientemente. En enero, un joven cubano compartió que renunció a Walmart tras casi dos años por estrés, carga excesiva de trabajo y trato desigual por ser latino. “Nunca se me valoró como realmente merezco”, dijo entonces.

Por otro lado, también hay experiencias positivas. En febrero, otra joven latina destacó los beneficios que ofrece Walmart: seguro médico, programas de salud mental, descuentos, educación gratuita y cobertura para tratamientos de fertilidad. “Yo me sorprendí al saber esto”, dijo en su video.

Además, otra cubana relató su experiencia trabajando en la panadería de Walmart y aseguró que disfruta su rutina, a pesar del esfuerzo que requiere aprender todas las tareas del área.

Mientras tanto, el caso de esta cubana en Knoxville ha generado una amplia conversación sobre el valor del salario mínimo, el costo de vida en distintas ciudades de EE.UU., y la importancia de buscar alternativas para salir adelante.

