José Rubiera alerta sobre dos sistemas tropicales en el Atlántico con posibilidades de desarrollo

José Rubiera (i) y Huracán Erin y los dos sistemas activos en el Atlántico (d)

El destacado meteorólogo cubano José Rubiera llamó a estar muy atentos en los próximos días a la evolución de dos sistemas tropicales en el Atlántico con alto potencial de desarrollo ciclónico.

En un video publicado este martes en su canal de YouTube, Rubiera instó a prestar más atención al sistema que actualmente está más pegado a África, que en su opinión da indicios de que podría ganar en organiación en los próximos días.

El sistema más pegado a África es el que más preocupa a Rubiera: mejor organizado y latitud más al sur (Fuente: NHC)

Dos sistemas bajo vigilancia: 99L y una onda en el centro del Atlántico

Tras referirse a Erin, que no representa peligro para Cuba, aunque la costa este de EE.UU podría sufrir fuertes marejadas, Rubiera precisó que actualmente hay dos áreas de interés ciclónico en el Atlántico:

“Tenemos en el Atlántico dos sistemas importantes. Hay uno que está en el centro del Atlántico, más bajo en latitud, y hay otro que está más alejado, está cruzando por el sur de las islas de Cabo Verde… ese sistema ya es un sistema en investigación: 99L”, dijo el meteorólogo.

El sistema 99L, que se encuentra al suroeste de las islas de Cabo Verde, ha sido clasificado como "área de investigación", lo que implica que está siendo monitoreado más de cerca por los organismos meteorológicos.

Lo más leído hoy:

Aunque aún no posee una circulación definida, presenta una zona activa de lluvias y tormentas eléctricas, señal de que podría ganar organización en los próximos días.

“Cuando es un sistema de investigación, se le presta mucha más atención”, puntualizó Rubiera.

“Tiene zonas de fuertes tormentas embebidas en esa área que todavía no tiene circulación porque es una onda tropical. Es la que pudiera tener más desarrollo a largo plazo”, añadió.

La otra onda tropical, localizada más al centro del Atlántico, presenta actualmente menos organización, pero sigue bajo observación. De acuerdo con Rubiera, la vigilancia debe mantenerse especialmente entre finales de esta semana y principios de la próxima, período en que podrían registrarse cambios significativos en ambos sistemas.

Condiciones propicias para el desarrollo ciclónico

El especialista cubano alertó que el contexto atmosférico y oceánico favorece el desarrollo de ciclones:

“Siendo la época del año que es y teniendo un mar caliente, hay que observar con atención los próximos días”, subrayó.

Entre los factores que incrementan la posibilidad de formación de ciclones se encuentran: temperaturas del mar más cálidas de lo habitual; ausencia significativa de polvo del Sahara; baja presencia de aire seco en la atmósfera.

“La población debe estar atenta, sobre todo en el Caribe, porque los sistemas que avanzan en latitudes bajas suelen tener trayectorias con mayor impacto en nuestra área”, subrayó Rubiera.

Este es un aspecto crucial, ya que los ciclones que se desarrollan en latitudes bajas tienden a desplazarse hacia el oeste, una trayectoria que los puede llevar a impactar directamente las Antillas Menores, el Caribe y, eventualmente, Centroamérica o el Golfo de México.

Evaluación del Centro Nacional de Huracanes

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió un boletín este miércoles detallando las probabilidades de desarrollo de ambos sistemas en los próximos días:

1. Cerca de las Islas de Sotavento (onda tropical en el centro del Atlántico):

Probabilidad de formación en 48 horas: baja (10%).

Probabilidad de formación en 7 días: media (60%).

Esta onda tropical continúa generando lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, pero podría ganar fuerza y convertirse en depresión tropical hacia el fin de semana, conforme se acerque al norte de las Islas de Sotavento.

2. AL99 - Suroeste de Cabo Verde:

Probabilidad de formación en 48 horas: media (40%).

Probabilidad de formación en 7 días: media (40%).

Aunque las condiciones para su desarrollo son solo marginalmente favorables, existe la posibilidad de que se convierta en una depresión tropical de corta duración. Hacia finales de la semana, sin embargo, las condiciones podrían volverse desfavorables para una intensificación adicional.