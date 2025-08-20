¿Quién es la cubana que representará la Isla en Moscú? Zulema Iglesias va por todo en Intervisión 2025

Vídeos relacionados:

La cantante, vocalista e instrumentista Zulema Iglesias Salazar ha sido seleccionada para representar a Cuba en el Concurso Internacional de Música “Intervisión 2025”, que tendrá lugar el 20 de septiembre en la Live Arena de Moscú, Rusia.

Según informó Cubadebate, Iglesias competirá con el tema Guaguancó, de su autoría, bajo la producción musical del argentino Rodrigo Sosa, ganador del Gran Premio Cubadisco 2025, y con arreglos de Sosa y del cubano Ángel Toirac.

El portal de noticias subrayó que la obra combina tradiciones musicales cubanas con elementos biográficos de la artista, resaltando su potencia vocal y arraigo cultural.

En declaraciones a Sputnik, la intérprete santiaguera señaló que es la primera vez que viaja a Rusia y que siente un gran orgullo por haber sido la elegida.

“Tengo dos temas de mi autoría: el bolero Poco a poco y Guaguancó con jazz. Vamos a seleccionar cuál simboliza mejor la cubanía y puede defender nuestras raíces”, afirmó.

Iglesias añadió que la música “no tiene idioma” y que confía en que el público internacional comprenda su mensaje desde el corazón.

Lo más leído hoy:

Intervisión 2025 reunirá a artistas de más de 20 países, incluidos miembros de los BRICS y naciones de América Latina, Asia, África y Medio Oriente.

La ganadora o el ganador será elegido por un jurado internacional de expertos musicales.

Originaria de Santiago de Cuba, Iglesias pertenece a los catálogos de la Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Miguel Matamoros” y de Musicuba, de la EGREM.

Con una trayectoria de más de tres décadas, ha grabado seis discos, entre ellos Solo tú, nominado al Cubadisco 2024, y ha compartido escenarios con figuras como Frank Fernández, Beatriz Márquez y Pancho Amat.

Su carrera internacional la ha llevado a España, República Dominicana, Haití y México, donde participó en el Festival de la Cultura Maya y en la reinauguración del Centro Cultural Benny Moré en Ciudad de México.

Reconocida con la Distinción por la Cultura Nacional, Iglesias defiende una música que mezcla lo tradicional y lo contemporáneo, con el propósito de transmitir sentimientos, continuar la herencia de sus ancestros y mostrar la riqueza del patrimonio sonoro cubano ante nuevos públicos.

Preguntas frecuentes sobre Zulema Iglesias y su participación en Intervisión 2025