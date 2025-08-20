¡Impactante! Video capta instante en que tren embiste auto de turismo en Artemisa

Un nuevo video compartido en Facebook por el usuario Saúl Manuel muestra el instante preciso en que un tren impacta contra un auto de renta para el turismo en el municipio de San Cristóbal, provincia de Artemisa.

Las imágenes, grabadas desde el portal de una vivienda cercana al cruce ferroviario, revelan cómo el automóvil de color gris atraviesa la vía sin detenerse, segundos antes de ser embestido por la locomotora. El fuerte golpe desplazó al vehículo varios metros hasta quedar destrozado junto a una cerca.

El accidente ocurrió este lunes y, según testigos, los ocupantes del auto sufrieron únicamente heridas leves, un desenlace que muchos califican de milagroso por la magnitud del impacto. En nuevas imágenes difundidas tras la colisión, se observa al coche con el frente completamente destruido, rodeado de vecinos y equipos de emergencia.

El caso ha generado un intenso debate en redes sociales. Muchos usuarios responsabilizan al conductor por no respetar las normas de seguridad en los pasos a nivel. “Hay que ser muy irresponsable, y en pleno día, para cometer tanto disparate”, opinó un internauta en referencia a la imprudencia.

Otros señalan también las deficiencias en la señalización de los cruces ferroviarios en Cuba, un problema que ha estado en el centro de numerosos accidentes similares. “No basta con culpar al chofer, es necesario mejorar la seguridad vial en estas zonas”, escribió otro comentarista.

El grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones’ también se hizo eco del hecho, recordando la urgencia de crear conciencia sobre los riesgos de invadir las líneas férreas.

Aunque esta vez no hubo que lamentar víctimas mortales, el accidente reaviva el debate sobre la seguridad en los cruces ferroviarios de la isla, donde la combinación de imprudencia y falta de señalización sigue cobrando vidas cada año.

Choques entre trenes y vehículos en Cuba

Los accidentes en cruces ferroviarios han sido una constante en los últimos años en Cuba, y varios de ellos han quedado registrados en diferentes provincias, generando alarma por la falta de señalización y la imprudencia de conductores.

En julio de 2023, un trágico choque en Boyeros, La Habana, dejó un saldo de un fallecido y tres heridos cuando un camión Hino intentó cruzar la vía en la zona conocida como reparto Mazorra y fue embestido por un tren de la línea Sur. Según la información difundida, el vehículo no se detuvo en el paso a nivel, lo que ocasionó el impacto fatal.

Un mes más tarde, en febrero de 2024, otro accidente volvió a poner el tema sobre la mesa. En la línea de Vento, en La Habana, un tren colisionó contra un auto de turismo que tampoco respetó la señal de “pare”. Aunque en este caso no hubo que lamentar víctimas mortales, el vehículo quedó seriamente dañado y se avivaron las críticas sobre la seguridad vial en esos puntos.

El problema no se limitó a la capital. En julio de 2024, en la ciudad de Santa Clara, un tren embistió un automóvil Hyundai en un paso ferroviario. El choque provocó importantes daños materiales al vehículo, pero afortunadamente no se reportaron heridos.

Estos sucesos, registrados en distintas provincias, muestran un patrón que se repite: conductores que no respetan las señales al atravesar la vía férrea y cruces con señalización deficiente que ponen en riesgo la vida de los viajeros. Cada nuevo accidente reaviva el reclamo ciudadano por mejorar la seguridad en los pasos a nivel, una deuda pendiente en la red ferroviaria cubana.