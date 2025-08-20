Nuevos detalles del accidente que involucró a un tren en Artemisa

Vídeos relacionados:

El Periódico Artemisa compartió en Facebook nuevos detalles de un accidente ocurrido el lunes que involucró a un tren y a un auto de turismo en el que viajaban cuatro personas.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 pm en el municipio San Cristóbal.

Un tren de pasajeros procedente de La Habana con destino a Pinar del Río impactó contra un automóvil de renta turística en el cruce de la calle Rafael Peña, la primera intersección ferroviaria al salir del parque hacia la comunidad José Martí.

Entre los ocupantes del carro iba un menor de 13 años.

Según Periódico Artemisa, todos recibieron atención médica inmediata y se encuentran fuera de peligro.

Dos de los lesionados sufrieron heridas leves. La paciente Esther López Florentino, de 65 años y residente en el municipio Artemisa, fue ingresada en el Hospital Comandante Pinares con un trauma craneal que no representa riesgo vital.

"Después de los procedimientos correspondientes, el tren pudo continuar viaje a Pinar del Río", precisa la nota.

El incidente ha generado conmoción en redes sociales y renovado críticas sobre la seguridad vial en los cruces ferroviarios de Cuba.

Vecinos y usuarios en redes sociales aportaron imágenes y videos que muestran la magnitud del accidente.

Un video difundido por el usuario Saúl Manuel captó el instante exacto en que el auto de color gris atravesó la vía sin detenerse y fue embestido por el tren.

El impacto desplazó el automóvil varios metros hasta dejarlo destrozado contra una cerca, en una escena que muchos calificaron como un milagro por no haber provocado muertes.

Otras fotografías tomadas tras el siniestro muestran el vehículo con el frente completamente destruido, rodeado de curiosos y equipos de emergencia.

Debate ciudadano: imprudencia y falta de señalización

El accidente ha desatado un fuerte debate en las plataformas digitales.

Numerosos usuarios responsabilizaron directamente al conductor del auto de turismo por invadir la línea férrea sin respetar las normas.

"Hay que ser muy irresponsable, y en pleno día, para cometer tanto disparate", escribió un internauta en el grupo Accidentes Buses & Camiones.

Sin embargo, otros señalaron que la responsabilidad no puede limitarse al chofer y reclamaron mejoras urgentes en la señalización y seguridad de los pasos a nivel en la Isla.

"No basta con culpar al chofer, es necesario mejorar la seguridad vial en estas zonas", comentó un usuario, recordando que situaciones similares se repiten en distintas provincias con consecuencias a veces mortales.

Un patrón que se repite

El choque en San Cristóbal se suma a una serie de incidentes similares en los últimos años.

En julio de 2023, un camión Hino fue arrollado por un tren en Boyeros, La Habana, con saldo de un fallecido y tres heridos.

En febrero de 2024, en la línea de Vento, un auto de turismo fue embestido tras no detenerse en la señal de pare. Y en julio de ese año, un Hyundai quedó destruido en un cruce ferroviario en Santa Clara, aunque sin víctimas.

Estos hechos revelan un patrón de imprudencia y falta de infraestructura adecuada en los cruces ferroviarios cubanos.

Aunque esta vez los ocupantes del auto en Artemisa resultaron con heridas leves, la magnitud del impacto demuestra que el riesgo es constante y que cada nuevo accidente reaviva la deuda pendiente del Estado en materia de seguridad vial.

