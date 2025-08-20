Tren impacta un auto de turismo en Artemisa

Vídeos relacionados:

Un tren impactó este lunes a un auto de renta para el turismo en el municipio de San Cristóbal, provincia de Artemisa, dejando únicamente heridas leves entre los ocupantes, informaron testigos en redes sociales.

El accidente fue reportado en el grupo de Facebook “Accidentes Buses & Camiones, por más experiencia y menos víctimas”, donde usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el suceso.

De acuerdo con las publicaciones, el vehículo invadió la línea férrea en un cruce sin detenerse, lo que provocó la colisión.

Aunque el impacto pudo tener consecuencias fatales, no se reportaron fallecidos ni heridos graves.

Publicación en Facebook

Vecinos de la zona criticaron la imprudencia de los conductores que no respetan las señales ferroviarias.

“Hay que ser muy irresponsable, y en pleno día, para cometer tanto disparate”, escribió uno de los internautas.

Otros criticaron la seguridad vial en los cruces ferroviarios de la Isla, donde son frecuentes los accidentes por falta de señalización adecuada y la imprudencia de algunos conductores.

