El reguetonero cubano Dany Ome sigue dejando huella durante su visita a Cuba, y no solo sobre el escenario. En las últimas horas, ha conmovido a sus seguidores con una publicación muy especial, donde se le ve visitando la tumba del fallecido cantante El Taiger y compartiendo un momento lleno de cariño con su abuela, Nidia.

En las imágenes difundidas en su cuenta de Instagram, Dany aparece depositando flores en la entrada de la capilla donde descansan los restos de El Taiger.

Pero si hubo una foto que se robó el corazón del público, fue la que muestra a Dany Ome sentado junto a Nidia, la abuela del artista fallecido. Con 91 años y una sonrisa que ilumina la sala, la señora aparece abrazada al reguetonero, en una escena tan espontánea como emotiva. La complicidad entre ambos desató una ola de comentarios cargados de cariño y gratitud.

“Qué alma más bonita tiene este niño”, escribió una usuaria, mientras otro seguidor comentó: “Las acciones valen, no cuando nadie las espera, sino cuando nacen del corazón”. También se leyeron mensajes como “Qué chamaco este de corazón, pocos tienen el corazón que tiene este chamaco”, y “Bendiciones por ese gran corazón”. Otros simplemente lo proclamaron: “El heredero de la Tranka”, “Grande, Dany”, “Eso es ser de verdad” o “El mejor del mundo y punto”.

La imagen de Nidia riendo con Dany ha recordado a muchos que el cariño no necesita muchos adornos. Para quienes siguen de cerca a esta familia y al entorno que rodeaba a El Taiger, ver a su abuela rodeada de afecto es un alivio y una alegría.

El gesto de Dany Ome ha sido visto no solo como una muestra de respeto hacia la memoria de El Taiger, sino también como una forma de mantenerse conectado con su legado emocional y de expresar afecto hacia una figura clave en su vida: su abuela Nidia, quien fue uno de los pilares más importantes para el artista.

