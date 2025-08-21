Así ha quedado el acuerdo final entre Trump y La Unión Europea en materia de aranceles

Vídeos relacionados:

La Unión Europea y Estados Unidos han rubricado oficialmente un acuerdo comercial que reconfigura las relaciones económicas transatlánticas, tras semanas de tensas negociaciones para evitar una guerra arancelaria.

El documento, que formaliza el entendimiento político alcanzado entre el presidente Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a finales de julio en Escocia, contempla medidas de alto impacto económico en ambos bloques.

Entre ellas, destaca un arancel del 15% a la mayoría de importaciones europeas en territorio estadounidense y el compromiso europeo de realizar compras millonarias de energía y tecnología a empresas estadounidenses hasta 2028.

Aranceles del 15%: una solución “aceptable” para evitar la guerra comercial

El centro del acuerdo es la imposición por parte de Washington de un arancel generalizado del 15% a aproximadamente el 70% de las importaciones europeas.

La medida, efectiva desde el 7 de agosto, sustituye a gravámenes previos de hasta el 27,5% en sectores clave como el del automóvil.

“El gravamen pactado es aceptable”, han señalado fuentes comunitarias, subrayando que se ha evitado “el peor de los escenarios”, en referencia a la amenaza de una guerra comercial abierta con tasas del 30% o más.

En el sector automovilístico, altamente sensible para países como Alemania o Francia, el nuevo arancel del 15% supone una rebaja sustancial frente al anterior del 27,5%.

Sin embargo, su aplicación efectiva está condicionada al momento en que Bruselas comience a implementar su parte del acuerdo.

Así lo explicó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien aclaró que existe un “compromiso de aplicar el 15% del tope a coches y piezas de automóviles” desde el primer día en que la UE ponga en marcha el pacto, con posibilidad de retroactividad al 1 de agosto si se cumple el calendario previsto.

Millonario compromiso europeo: compras energéticas, militares y tecnológicas a EE. UU.

A cambio, la Unión Europea ha asumido un compromiso sin precedentes de compra a Estados Unidos en varios sectores estratégicos. Entre ellos:

Energía: Bruselas comprará gas natural licuado (GNL), petróleo y productos de energía nuclear a empresas estadounidenses por un valor total estimado de 640,000 millones de euros hasta 2028. Esta medida se enmarca en el objetivo comunitario de reducir su dependencia energética de Rusia.

Material militar: La UE también se compromete a adquirir armamento y tecnología de defensa a empresas estadounidenses, aunque no se ha especificado la cifra total destinada a este capítulo.

Chips de inteligencia artificial: Europa se ha comprometido a importar chips de IA por al menos 40,000 millones de euros, en una apuesta por reducir la brecha tecnológica con China y Estados Unidos en el ámbito de la computación avanzada.

Sectores beneficiados y excepciones sensibles

El documento también incluye una lista de productos que quedarán exentos de los nuevos aranceles o se beneficiarán de tarifas reducidas “cero o cerca de cero”. Entre ellos figuran:

-Aviones y piezas de avión.

-Medicamentos genéricos y sus ingredientes.

-Precursores químicos.

-Recursos naturales no disponibles en EE. UU., como el corcho.

En cambio, otros sectores tradicionalmente fuertes en exportaciones europeas, como el vino o las bebidas espirituosas, han quedado excluidos por ahora del acuerdo.

“No hemos logrado meterlos todavía”, reconoció Sefcovic, aunque aseguró que “las puertas no están cerradas para siempre”.

Críticas internas y respaldo político final

Aunque la recepción inicial del acuerdo político fue fría en varias capitales europeas -el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, lo calificó de “poco entusiasta”- la firma definitiva del documento fue precedida por una reunión de embajadores ante la UE en la que el texto fue valorado de forma “positiva”, según fuentes diplomáticas.

El momento de la consolidación del pacto también fue simbólico: apenas tres días antes, Von der Leyen, Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz estuvieron en la Casa Blanca respaldando al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un acto que también permitió reforzar el frente común con Trump.

Trump, fiel a su estilo, no dudó en hacer referencia al acuerdo en público.

“Acabamos de cerrar un gran acuerdo con la alemana”, dijo en una de sus alocuciones.

Durante las negociaciones, había amenazado en varias ocasiones con aumentar los aranceles al 35% si no se lograba un consenso favorable para Estados Unidos.

Una hoja de ruta para la “era Trump”

Aunque el documento no tiene carácter legalmente vinculante, sí constituye una clara hoja de ruta para las relaciones comerciales entre ambas potencias.

En palabras de Von der Leyen: “El acuerdo representa una demostración concreta de nuestro compromiso a un comercio e inversión justo, equilibrado y mutuamente beneficioso. Previsibilidad para nuestras empresas y consumidores. Estabilidad en la mayor relación comercial del mundo y seguridad para los empleos europeos y el crecimiento económico a largo plazo”.

El texto incluye además una cláusula abierta para futuras ampliaciones.

“EE.UU. y la UE acuerdan considerar otros sectores y productos que son importantes para sus economías y cadenas de valor para su inclusión en la lista de productos a los que solo se aplican los aranceles del 15%”, revela el documento.

El propio Sefcovic resumió la situación con una advertencia sobre el futuro: “Esto no es el final, solo el comienzo”.