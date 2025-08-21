Modelo cubano participa en casting de Vogue: "Es para mujeres, pero eso no me detiene"

El modelo cubano Néstor Rodríguez (@nestor__rdguez) ha causado revuelo en redes sociales tras compartir su participación en el Open Casting 2025 de Vogue, una convocatoria dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años que se identifiquen como mujeres.

“El casting es para mujeres pero eso no me detuvo. Me dio la oportunidad de plantarme en tacones ante el elenco de Vogue y demostrar quién soy. Así es Néstor Rodríguez, una persona que no se rinde, lucha por su swing, no le gusta seguir reglas y no se etiqueta”, expresó en un video tras su presentación.

Rodríguez reside en San Antonio, Texas. Se autodefine en su perfil de Instagram como un modelo andrógino internacional. No parece pertenecer a ninguna agencia de modelaje, y envió su propuesta siguiendo las reglas del certamen, con una meta clara: visibilizar su identidad y romper estereotipos.

“El público cubano me apoyó”, dijo el joven. También admite no saber si será elegido, pero no dejaría pasar la oportunidad de participar por miedo al fracaso.

El Open Casting de Vogue es una iniciativa global que busca encontrar nuevos talentos para redefinir los estándares de belleza contemporáneos.

Las participantes pueden enviar sus fotos y videos de presentación a través de la app oficial de Vogue hasta el 25 de agosto de 2025. La finalista protagonizará un editorial en la icónica revista.

Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, señaló: "Es una celebración de la individualidad. Hoy en día las modelos pueden encontrarse en cualquier parte del mundo y muchas han sido descubiertas por su presencia en redes sociales".

El comité encargado de seleccionar a la próxima generación de rostros incluye a figuras clave de la industria de la moda como Simon Porte Jacquemus, Claire Thomson-Jonville y Virginia Smith, entre otros.

La audacia del cubano Néstor Rodríguez ha despertado admiración y polémica. Su participación pone en el centro del debate la pregunta sobre los límites del género en la moda contemporánea y el valor de atreverse a desafiar las normas.