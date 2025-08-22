Reaparecen deportistas cubanos que huyeron de delegación oficial en Paraguay

Tres de los cuatro atletas cubanos que abandonaron su delegación durante los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 han reaparecido en un video divulgado en redes sociales, en el que agradecen el apoyo recibido y confirman que se encuentran "sanos, seguros y en un lugar tranquilo".

Los jóvenes, todos remeros, habían sido reportados como desaparecidos el pasado 13 de agosto tras no regresar al hotel donde se hospedaba la delegación cubana.

Desde entonces, su paradero era desconocido y la Policía de Paraguay había sido alertada por las autoridades deportivas de la isla.

En el video, los atletas aparecen sentados en un sofá, acompañados por otros dos cubanos residentes en Paraguay que han asumido temporalmente su cuidado.

Uno de los acompañantes, Carlos Carrera, identificado como miembro de la Academia Paraguaya de Coctelería, afirma: “Se dieron cuenta que no están solos en su nueva vida que recién comienza”.

Agradecimientos y apoyo solidario

En el video, uno de los deportistas tomó la palabra para agradecer.

“Quiero agradecerle al pueblo paraguayo y a todas las personas que nos están apoyando en este momento y a la hermana comunidad cubana que nos está apoyando ahora, que muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros. Nosotros estamos eternamente agradecidos con la ayuda que nos están dando”, afirmó.

Los anfitriones aseguran que se les ha garantizado alojamiento y comida, y que en los próximos días iniciarán una “ayuda solidaria” para recolectar ropa y otros artículos necesarios, teniendo en cuenta que los jóvenes -de aproximadamente 21 años y más de dos metros de estatura-dejaron todo atrás.

Carlos Carrera también relató que los atletas se encuentran asustados y temen ser detenidos y devueltos a Cuba, razón por la cual aún no han iniciado los trámites de asilo.

“Están esperando contar con asesoría jurídica para comenzar el proceso ante Conare”, añadió.

Aunque los atletas no se identificaron en el video, distintas fuentes confirman que se trata de los remeros Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández y Keiler Ávila Núñez, quienes incluso habían ganado una medalla de bronce en la prueba de ocho con timonel antes de desertar.

Abandono voluntario y planes de solicitud de asilo

El ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, confirmó el 14 de agosto que cuatro deportistas cubanos no regresaron al hotel asignado a la delegación y que podría tratarse de una deserción voluntaria.

En declaraciones a la radio ABC Cardinal, Riera precisó: “Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos”.

Además de los tres remeros, la deserción también involucraría a la jugadora de balonmano Suannet de la Caridad Nápoles, quien no aparece en el video ni ha sido localizada.

A este grupo se sumó posteriormente el judoca Jonathan Delgado, cuya huida provocó un refuerzo en los operativos policiales, según declaró el activista cubano Harche Reyes al medio paraguayo ABC.

“Aumentó la persecución hacia estos chicos… hasta que todos se vayan, no podemos cerrar un número porque va a haber más atletas con la intención de escapar de la represión y tener una vida libre”, advirtió Reyes, dejando entrever que podría haber nuevas deserciones en los próximos días.

Contexto de una fuga repetida

Las deserciones de deportistas cubanos en eventos internacionales no son nuevas. En las últimas décadas, al menos 800 atletas han abandonado sus delegaciones buscando mejores condiciones de vida.

Entre ellos destacan figuras del béisbol como Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes y José Abreu, quienes posteriormente triunfaron en ligas extranjeras.

La reaparición de estos jóvenes en Paraguay se enmarca en este patrón histórico, pero con el matiz contemporáneo de la visibilidad inmediata que brindan las redes sociales y el respaldo de una comunidad migrante activa y solidaria.