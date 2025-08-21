Judoca cubano Jonathan Delgado abandona la delegación en Paraguay

Vídeos relacionados:
El judoca cubano Jonathan Delgado, integrante de la delegación que compite en los II Juegos Panamericanos Júnior en Asunción, Paraguay, abandonó la comitiva el pasado viernes, según la página de Facebook Del-pí Al-pá.
Delgado, de la categoría de más de 100 kilogramos, cumplió con todo su calendario competitivo antes de decidir escapar, uniéndose a otros cuatro atletas cubanos que también desertaron en las últimas jornadas.
Delgado debutó en cuartos de final, donde fue superado por el dominicano José Miguel Brache, pero logró acceder a la ronda de repechaje, en la que cayó ante el estadounidense Kanta Ueyama.Tras quedar fuera de la lucha por medallas y antes de su retorno a ia Isla, optó por escapar de la custodia de la delegación.
Su decisión sigue la misma ruta de tres remeros —Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez— y de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles, quienes desertaron el pasado miércoles tras conquistar medalla de bronce en sus respectivas disciplinas.
De acuerdo con 14ymedio, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, denunció la fuga ante la Comisaría Décima de Asunción, aunque la policía paraguaya no ha dado con el paradero de ninguno de los atletas.
Lo más leído hoy:
Hasta ahora ninguno de los deportistas ha solicitado formalmente asilo, aunque se espera que puedan iniciar gestiones ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).
Preguntas frecuentes sobre la deserción de atletas cubanos en eventos internacionales
¿Por qué el judoca cubano Jonathan Delgado abandonó la delegación en Paraguay?
Jonathan Delgado decidió abandonar la delegación tras finalizar su participación competitiva en los II Juegos Panamericanos Júnior en Paraguay. Su decisión parece alinearse con un patrón de deserciones de atletas cubanos en busca de mejores oportunidades fuera de la isla, debido a las condiciones precarias y la falta de libertades que enfrentan en Cuba.
¿Cuántos atletas cubanos han desertado en los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025?
Hasta ahora, cinco atletas cubanos han desertado durante los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025. Además de Jonathan Delgado, tres remeros y una jugadora de balonmano decidieron no regresar a Cuba y están en proceso de solicitar refugio en Paraguay.
¿Cuál es el procedimiento para solicitar asilo para los deportistas que desertan?
Los deportistas que desertan deben presentarse ante la Comisión Nacional de Refugiados en el país donde se encuentren para iniciar una solicitud formal de asilo. Este proceso generalmente consta de varias etapas, incluyendo la admisión como solicitante de refugio, la investigación del caso y la resolución final sobre su estatus de refugiado.
¿Qué riesgos enfrentan los deportistas cubanos que deciden desertar durante competencias internacionales?
Los deportistas cubanos que desertan enfrentan la posibilidad de represalias por parte del régimen cubano, incluyendo la prohibición de regresar al país y la marginación social. Además, deben lidiar con la incertidumbre migratoria en el país de destino mientras tramitan sus solicitudes de refugio. Sin embargo, muchos ven esta decisión como una oportunidad de comenzar una nueva vida con mayores libertades y oportunidades de desarrollo personal y profesional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.