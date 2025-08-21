Judoca cubano Jonathan Delgado abandona la delegación en Paraguay

Vídeos relacionados:

El judoca cubano Jonathan Delgado, integrante de la delegación que compite en los II Juegos Panamericanos Júnior en Asunción, Paraguay, abandonó la comitiva el pasado viernes, según la página de Facebook Del-pí Al-pá.

Delgado, de la categoría de más de 100 kilogramos, cumplió con todo su calendario competitivo antes de decidir escapar, uniéndose a otros cuatro atletas cubanos que también desertaron en las últimas jornadas.

Delgado debutó en cuartos de final, donde fue superado por el dominicano José Miguel Brache, pero logró acceder a la ronda de repechaje, en la que cayó ante el estadounidense Kanta Ueyama.Tras quedar fuera de la lucha por medallas y antes de su retorno a ia Isla, optó por escapar de la custodia de la delegación.

Su decisión sigue la misma ruta de tres remeros —Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez— y de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles, quienes desertaron el pasado miércoles tras conquistar medalla de bronce en sus respectivas disciplinas.

De acuerdo con 14ymedio, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, denunció la fuga ante la Comisaría Décima de Asunción, aunque la policía paraguaya no ha dado con el paradero de ninguno de los atletas.

Hasta ahora ninguno de los deportistas ha solicitado formalmente asilo, aunque se espera que puedan iniciar gestiones ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare).

