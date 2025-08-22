Perturbación tropical puede convertirse en huracán al sur del mar Caribe

Vídeos relacionados:

Una onda tropical activa que se desplaza por el Atlántico tropical central presenta altas probabilidades de convertirse en un ciclón tropical en los próximos días, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno, identificado como AL90, se encuentra a unos 160 kilómetros al este-noreste de las islas de Sotavento, y muestra signos crecientes de organización.

Las condiciones atmosféricas y oceánicas en la zona son favorables para su desarrollo, lo que podría dar lugar a la formación de una depresión o tormenta tropical durante el fin de semana, mientras se desplaza en dirección noroeste y luego hacia el norte, entre las islas de Sotavento y Bermudas.

El NHC ha indicado una probabilidad del 80 % de formación en las próximas 48 horas, y un 90 % de desarrollo durante los próximos siete días, lo que convierte a este sistema en el más vigilado actualmente en la cuenca del Atlántico.

Aunque el sistema no representa un peligro inmediato para el sur del Caribe, expertos no descartan que su trayectoria cambie en los próximos días, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones oficiales.

Además, el NHC monitorea otra onda tropical, ubicada a medio camino entre África y las Antillas Menores (AL99), que ha perdido algo de organización, pero podría reactivarse en condiciones más favorables a comienzos de la próxima semana.

Este sistema tiene una probabilidad de desarrollo moderada: 40 % en 48 horas y 50 % en siete días.

Finalmente, una pequeña área de baja presión al suroeste de las Azores ha perdido fuerza y ya no presenta condiciones para su desarrollo.

Esta semana el poderoso huracán Erin no tocó tierra en Estados Unidos, pero provocó marejadas peligrosas y corrientes de resaca a lo largo de toda la costa este, desde Miami hasta Massachusetts. Las autoridades recomendaron a los bañistas seguir estrictas indicaciones para evitar riesgos.

