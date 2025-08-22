Detienen a otro sospechoso de asalto en vivienda de un joyero cubano de Miami con la familia adentro

Vídeos relacionados:

Las autoridades de Miami-Dade detuvieron este jueves a un segundo implicado en el asalto a mano armada en la vivienda del reconocido joyero cubano York Valdés, ocurrido el pasado 13 de marzo en el suroeste del condado, donde la víctima y su familia fueron retenidos a punta de pistola.

El arrestado fue identificado como Jean Carlos Honores Vásquez, de 31 años, quien enfrenta cargos por robo con allanamiento armado y agresión, secuestro agravado y robo a mano armada, según los registros de la cárcel del condado consultados por NBC Miami.

El hombre, de origen peruano y residente en Utah, fue trasladado a Miami-Dade y permanece detenido sin derecho a fianza, además de estar bajo custodia migratoria.

La acusación está relacionada con el asalto ocurrido la noche del 13 de marzo de 2025, cuando tres hombres armados irrumpieron en la vivienda de Valdés, conocido como York the Jeweler.

De acuerdo con la declaración jurada de arresto, el joyero se encontraba en el patio cuando dos enmascarados lo encañonaron y lo obligaron a entrar a la casa, donde estaban su esposa embarazada, su hija de 17 meses y un amigo de la familia.

Los ladrones amenazaron con matar a las víctimas mientras saqueaban la vivienda durante más de una hora.

Se llevaron joyas y ropa valoradas en unos 75.000 dólares, además de exigir a Valdés acceso a sus joyerías para robar más artículos, petición que el cubano logró rechazar.

En un descuido, Valdés intentó huir y los asaltantes escaparon, aunque uno de ellos, Wilfredo Antuna, de 35 años, huyó en el Cadillac XTS de la víctima.

Antuna había sido arrestado en marzo pasado, tras ser sorprendido usando prendas y joyas robadas durante el atraco.

La investigación también condujo al arresto de Keith Ingraham, de 58 años, acusado de traficar con varias de las joyas robadas, entre ellas un anillo único con la forma de una lechuza, diseñado por el propio Valdés.

Registros telefónicos vincularon a Ingraham y Antuna, y posteriormente también a Honores Vásquez, cuyo teléfono estuvo en la zona del robo la noche del ataque.

El caso sigue abierto mientras las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

Tras el asalto, Valdés declaró que lo más difícil fue temer por su familia: “Se llevaron todas mis joyas, mis relojes, pero ahora mismo lo que me importa es la vida de mi esposa y mi hija”, subrayó.

