Gobierno justifica la falta de contenedores de basura en La Habana: “Los usan para fabricar palitos de tendedera”

Las autoridades de Comunales responsabilizaron este viernes a la propia población por el grave problema de la basura en La Habana, alegando que los ciudadanos destruyen, roban o reutilizan los contenedores destinados a la recogida de desechos.

“No es secreto para ningún ciudadano que los tanques son empleados lo mismo para hacer pozuelos, que palitos de tendedera, o se entierran y convierten en tanques de agua”, declaró Mariano Suárez del Villar Farrés, director provincial de Servicios Comunales, en entrevista con Cubadebate.

Según el funcionario, la capital de Cuba necesita 30 mil contenedores anuales para enfrentar los casi 30 mil metros cúbicos de basura que se generan cada día, pero este año la Unión de Industria Militar solo podrá entregar 12 mil.

A ello se suma la pérdida de decenas de depósitos por robos y “canibaleos”, lo que deja a la ciudad con un déficit estructural, subrayó.

Dijo que la escasez de camiones recolectores y piezas de repuesto agrava la crisis de la basura en la capital de la isla.

Sin embargo, no reconoció que más allá de la escasez de tanques recolectores, los desperdicios se acumulan durante semanas en zonas como Centro Habana sin que los camiones pasen a resolver el problema.

Aunque se asegura que el combustible está garantizado, el servicio de recogida no logra cubrir de manera estable los 15 municipios habaneros, lo que provoca acumulación de desechos en calles, esquinas y parques.

Mientras tanto, los cubanos reaccionan con indignación a lo que consideran una "indolencia estatal" en torno al tema de la recogida de basura.

Algunos señalan la indisciplina social, pero muchos culpan directamente a la ineficiencia estatal.

“Yo no veo pasar el camión diariamente, por eso se acumulan los desechos”, dijo una mujer residente del Cerro.

