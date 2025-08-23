Roma: Así surgió uno de los estudios de tatuajes más populares de La Habana

La tatuadora y creadora de contenidos, Roma, conocida en redes sociales como @es_roma_, estrenó una serie de videos sobre cómo surgió su reconocido estudio de tatuajes en La Habana, uno de los más populares en la capital cubana.

En el primer capítulo, Roma se presenta como “dueña de uno de los mejores estudios de tatuajes de Cuba” y narra con franqueza los inicios de su carrera, marcados por la improvisación, la escasez de recursos y una férrea determinación.

“Era enero de 2021, estaba en cuarentena y sin conocimientos ni recursos comencé a fundar lo que hoy es la historia de mi vida”, dice la joven, mientras muestra imágenes de sus primeros trabajos con la máquina de tatuar.

Roma recuerda que su primer tatuaje lo hizo sin experiencia previa. Luego vinieron varios ensayos, donde la falta de información y las limitaciones económicas no lograron apagar sus ganas de aprender.

La joven agradece especialmente a una persona que se cruzó en su camino y le enseñó la teoría básica del tatuaje. A partir de ese momento, decidió continuar por su cuenta desde su casa, con el apoyo de su madre, quien le prestó 40 CUC y le cedió un cuarto de la vivienda para que pudiera instalar su primer “rincón” de trabajo.

“Con esa ayuda compré mis primeras cositas. La máquina se rompía a los pocos minutos, pero seguí. Así era casi todo lo que tenía porque el dinero no alcanzó para más”, relata Roma.

En poco tiempo llegó su primer tatuaje de gran tamaño y a los seis meses, tuvo su primera oportunidad profesional en un estudio que requería experiencia. Fue un paso importante para su carrera. Luego regresó a trabajar por cuenta propia hasta llegar al lugar donde conoció el estudio Línea y 8, un sitio que marcó un antes y un después en su trayectoria.

La serie de videos promete seguir contando cada etapa de su crecimiento profesional, que ha sido impulsado por la constancia, el esfuerzo personal y la confianza en sí misma.

Su historia demuestra que el valor de emprender en Cuba nace de la determinación. Roma aprendió sobre la marcha, enfrentó obstáculos y hoy es referente en su arte, llegando a tatuar a figuras destacadas de la cultura cubana, como el fallecido cantante El Tiger.