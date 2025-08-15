Claudia Artiles se tatúa el rostro y el nombre de su hijo Marlon: "Estoy cumpliendo un sueño"

Claudia Artiles, creadora de contenido y pareja del influencer Ultrack, compartió con emoción en sus redes sociales el nuevo tatuaje que se ha hecho en honor a su hijo Marlon, una muestra de amor eterno que ha tocado los corazones de sus seguidores.

“Mi mejor decisión fue traerlo al mundo, pero en esa foto Marlon tenía una sonrisa tan linda, y una inocencia tan grande que quise tener esa imagen siempre conmigo”, escribió Claudia en Instagram junto al video que documenta el proceso del tatuaje.

En la grabación, se puede ver a la joven en el estudio de tatuajes, visiblemente emocionada, mientras revela la imagen del pequeño Marlon plasmada en su brazo, acompañada de su nombre.

“Ustedes saben lo que significa Marlon para mí y yo estoy feliz de haberle dado vida a un niño con Síndrome de Down. Tengo muchísimos tatuajes en mi cuerpo, pero uno de los más importantes es este”, confesó.

La influencer también reveló que decidió vivir la experiencia completa: “Estaba bastante nerviosa, me hice el tatuaje sin anestesia porque necesitaba sentir todo el proceso”. Luego de cuatro horas de trabajo, Claudia mostró orgullosa el resultado final: un retrato de su hijo, capturado con gran detalle.

“Estoy súper feliz porque estoy cumpliendo un sueño, amé el resultado, es idéntico a él”, afirmó.

Lo más leído hoy:

El gesto ha recibido miles de reacciones y mensajes de apoyo, celebrando el amor incondicional de una madre y la valentía de Claudia al visibilizar con tanto orgullo su maternidad.