Osniel Kimii volvió a prender fuego a Instagram con una publicación que, aunque simple a primera vista, ha dado pie a una avalancha de comentarios y teorías. En la foto, el reguetonero aparece de pie con sus botas negras, acompañado por unas piernas femeninas en sandalias de tacón. El detalle que no pasó inadvertido para nadie fue un tatuaje en la pierna de la mujer, que muchos identificaron de inmediato como el de Samantha Hernández.

La sección de comentarios se convirtió en un espectáculo en sí misma. La frase “esto está mejor que Netflix” resumieron el sentir de los seguidores, que vivieron la publicación como si fuera un capítulo más de una novela. Otros usuarios fueron más directos: “Es Samantha, el tatuaje lo dijo todo”, escribieron, mientras algunos confesaban haber revisado el perfil de la influencer para comprobar las coincidencias.

Entre tanto entusiasmo, también surgieron voces más cautas que interpretaron la foto como parte de una estrategia publicitaria. No faltó quien recordara que Kimii ha estado anunciando su nuevo tema "Instagram" para el 20 de agosto, y que este tipo de publicaciones pueden ser la antesala perfecta para mantener al público expectante. “No se asusten, todo seguro es marketing”, opinó un fan que, aun dudando, no pudo evitar seguir pendiente de la historia.

Lo curioso es que, sin aparecer directamente ni dar explicaciones, Samantha Hernández se ha convertido en el centro de todo el revuelo. La supuesta coincidencia del tatuaje bastó para que los seguidores la pusieran en la escena junto a Kimii, alimentando la idea de una relación que, de momento, ninguno de los dos confirma ni desmiente.

Y como si fuera poco, la influencer también está en boca de todos por otro motivo: el estreno de “El Rey de La Habana 7”, el nuevo tema de Wampi, su expareja. En el adelanto del videoclip, una modelo caracterizada con el estilo y la camiseta de Samantha desató otro torrente de especulaciones, consolidando a la joven como protagonista inesperada de dos estrenos al mismo tiempo.

Sea casualidad, estrategia o historia de amor en ciernes, lo cierto es que Kimii consiguió lo que quería: tener a todos hablando de él. La foto con el tatuaje misterioso no solo arrasó en interacciones, sino que puso a sus seguidores a debatir, comparar y, sobre todo, esperar con más ganas el 20 de agosto. Porque, si algo ha quedado claro, es que en el mundo de la música urbana cubana cada publicación puede ser el inicio de un nuevo capítulo.

¿Será realidad su relación o será Samantha la protagonista del próximo clip de Kimii?

