El amor entre Claudia Artiles y Ultrack sigue viento en popa, y ellos no han encontrado mejor forma de dejarlo claro… que grabándoselo en la piel. La pareja de influencers, que está junta desde principios de este año, decidió hacerse tatuajes en homenaje al otro. Y, como era de esperarse, no dejaron a nadie indiferente.
Claudia se tatuó el nombre de Ultrack en letras mayúsculas negras sobre su brazo izquierdo, justo encima del rostro de su hijo Marlon, al que ya había inmortalizado con otro tatuaje hace unos días. "Estoy feliz y viviendo mi vida, mi historia y mi camino", respondió la joven influencer a quienes le cuestionaron el cambio en su imagen con más tatuajes.
Ultrack, por su parte, volvió a pasar por la aguja después de cinco años sin hacerse ningún tatuaje. En 2019 se había tatuado el nombre de su hija Victoria en el pecho. Ahora, decidió completar ese espacio con los nombres de sus otros dos hijos, Libertad y Jamer Ali, y se animó además a marcarse la espalda con una imagen que no deja dudas: la mirada de Claudia, en un trabajo de realismo que no tardó en hacerse viral.
“Me tatué la cara de @claudiaartilesa”, escribió en Instagram, acompañado de un video donde se ve el proceso en el estudio. El resultado impactó a muchos por el nivel de detalle y por lo que representa: llevar en la piel, literalmente, los ojos de la persona con la que comparte su vida.
Como suele pasar con este tipo de gestos, las redes se llenaron de reacciones. “Eso sí es amor de verdad”, escribió una fan. Otros fueron más cautelosos: “¿Y si terminan? ¿Qué hacen con los tatuajes?”. Incluso alguien dijo: “Tatuarse el nombre de una pareja es de locos. Nunca se sabe”. Nada nuevo bajo el sol.
Claudia, lejos de tomárselo a mal, respondió con tranquilidad. “Aunque en mis brazos no tenía, sí tenía ocho tatuajes en mi cuerpo. Estoy viviendo mi camino”, explicó.
Críticas más, críticas menos, lo cierto es que Claudia y Ultrack están felices, tatuados y bien juntos. Y mientras muchos comentan, ellos siguen sumando tinta, recuerdos y momentos que —al menos por ahora— parecen bien grabados.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.