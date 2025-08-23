El poder naval de Estados Unidos llega a las puertas de Venezuela

Vídeos relacionados:

Tres destructores de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos continúan su aproximación a las costas de Venezuela y esta misma semana podrían tomar posiciones estratégicas en el Caribe, confirmaron fuentes del Pentágono citadas por el Miami Herald.

La maniobra constituye la pieza central de una nueva operación militar ordenada por el presidente Donald Trump para combatir a los cárteles de la droga en América Latina.

Captura de pantalla Facebook / Miami Herald

Los buques —el USS Sampson, el USS Jason Dunham y el USS Gravely— forman parte de la clase Arleigh Burke, considerada la columna vertebral de la flota de superficie estadounidense. Conocidos por su versatilidad y potencia de fuego, los destructores están diseñados para contrarrestar amenazas simultáneas en aire, mar y tierra, además de misiones antisubmarinas.

La presencia de estas naves de guerra frente a Venezuela representa uno de los despliegues navales más robustos de Estados Unidos en el Caribe en los últimos años y envía un mensaje contundente a Caracas en un momento de máxima tensión política y militar.

El sistema Aegis: El corazón del despliegue

En el centro de la capacidad de combate de los destructores se encuentra el sistema Aegis, una red avanzada de radares y misiles que permite detectar, rastrear y neutralizar múltiples amenazas en tiempo real.

Desarrollado durante la Guerra Fría y continuamente modernizado, Aegis otorga a estas embarcaciones una ventaja tecnológica que pocas armadas en el mundo pueden igualar.

Cada buque dispone de un lanzador vertical de 96 celdas capaz de disparar misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, interceptores antiaéreos, cohetes antisubmarinos y otros proyectiles de alta precisión.

Además, incorporan cañones navales de 5 pulgadas y sistemas Phalanx de defensa cercana, diseñados para destruir misiles o aeronaves que logren penetrar las defensas externas.

La combinación de estas capacidades convierte al grupo de destructores en un elemento disuasorio clave, no solo contra el narcotráfico sino también en un escenario de tensión geopolítica como el que rodea a Venezuela.

Un despliegue de gran escala

De acuerdo con funcionarios de defensa estadounidenses, la operación involucra a unos 4,000 marineros e infantes de marina, apoyados por aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon —especializados en detección de submarinos y embarcaciones a largas distancias—, otras naves de apoyo y al menos un submarino nuclear de ataque.

La Casa Blanca ha insistido en que el objetivo de la misión es detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y desmantelar redes criminales transnacionales. Sin embargo, analistas militares señalan que la magnitud y la naturaleza del despliegue reflejan también una intención de presión directa sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el Cartel de los Soles.

“El presidente Trump ha sido claro: está dispuesto a usar cada elemento del poder estadounidense para frenar las drogas que inundan nuestro país y llevar ante la justicia a los responsables”, declaró la portavoz Karoline Leavitt en una reciente conferencia de prensa.

Caracas responde con milicianos

La reacción de Caracas no se hizo esperar. Maduro anunció el lunes la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el país para “defender la soberanía nacional”.

En un discurso televisado, Maduro afirmó que las milicias campesinas y obreras serán equipadas con fusiles y misiles para garantizar la defensa de “mares, cielos y tierras” frente a la amenaza estadounidense.

Aunque la Milicia Bolivariana es formalmente uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional, expertos señalan que su capacidad operativa es limitada frente al poderío naval y aéreo desplegado por Estados Unidos.

Escalada regional

El despliegue de destructores en aguas cercanas a Venezuela se suma a una serie de medidas de Washington que han elevado la presión sobre Caracas: la designación de varios cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, la inclusión del Cartel de los Soles en esa lista y la oferta de 50 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.

La operación naval ha generado preocupación en América Latina. El gobierno mexicano advirtió que las acciones unilaterales de Washington podrían abrir la puerta a una intervención directa en la región.

Organizaciones de derechos humanos, por su parte, han cuestionado el uso de bases como la de Guantánamo para deportar a presuntos miembros de organizaciones criminales detenidos en operativos migratorios.

Entre el narcotráfico y la geopolítica

Aunque la justificación oficial del Pentágono es la lucha contra el narcotráfico, la ubicación de los destructores frente a Venezuela tiene un fuerte componente geopolítico.

El Caribe, históricamente sensible para la seguridad regional, vuelve a convertirse en escenario de confrontación entre Washington y un gobierno aliado de La Habana.

La inminente llegada de los buques a posiciones estratégicas frente a las costas venezolanas incrementa la tensión y refuerza la percepción de que Estados Unidos está dispuesto a escalar su presión contra Maduro más allá de las sanciones económicas y diplomáticas.