Maduro se blinda: Proclama despliegue de 4.5 millones de milicianos para "enfrentar" a EE.UU.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos para responder a lo que calificó como “amenazas extravagantes” de Estados Unidos, luego de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Durante un acto transmitido en cadena nacional, Maduro aseguró que las milicias “están preparadas, activadas y armadas” y que su gobierno pondrá en marcha un plan especial para garantizar su despliegue en todo el territorio nacional.

“"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!”, exclamó el gobernante chavista.

La Milicia Bolivariana, creada por Hugo Chávez e integrada actualmente por unos 5 millones de reservistas, pasó a formar parte de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Está compuesta por civiles armados, funcionarios públicos, militares retirados y trabajadores de organizaciones afines al chavismo, que han recibido formación militar.

El anuncio de Maduro se produce en medio de la tensión generada por la operación antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, que incluye el despliegue de buques de guerra cerca de aguas venezolanas.

La administración Trump considera al líder venezolano como jefe del llamado “Cártel de los Soles” y una amenaza para la seguridad nacional.

No es la primera vez que Maduro recurre al discurso militarista: en ocasiones anteriores ha prometido que, ante una eventual intervención extranjera, Venezuela se convertiría en el “Vietnam del siglo XXI”.

Esta vez, además, pidió a las bases del chavismo acelerar la conformación de milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.

El discurso reafirma la estrategia del gobernante de reforzar el componente militar y político del chavismo frente a la presión internacional, aunque analistas señalan que la capacidad operativa real de la milicia es limitada frente al poderío militar estadounidense.

EE.UU. ha desplegado fuerzas militares en el Caribe y ha elevado la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.

Washington ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista y ha sancionado a sus líderes, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con ellos.

Según las autoridades estadounidenses, este cártel, compuesto por altos funcionarios venezolanos, utiliza su posición para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos, colaborando con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

