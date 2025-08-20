Maduro se blinda: Proclama despliegue de 4.5 millones de milicianos para "enfrentar" a EE.UU.

El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos para responder a lo que calificó como “amenazas extravagantes” de Estados Unidos, luego de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
Durante un acto transmitido en cadena nacional, Maduro aseguró que las milicias “están preparadas, activadas y armadas” y que su gobierno pondrá en marcha un plan especial para garantizar su despliegue en todo el territorio nacional.
“"¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela. ¡Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria!”, exclamó el gobernante chavista.
La Milicia Bolivariana, creada por Hugo Chávez e integrada actualmente por unos 5 millones de reservistas, pasó a formar parte de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Está compuesta por civiles armados, funcionarios públicos, militares retirados y trabajadores de organizaciones afines al chavismo, que han recibido formación militar.
El anuncio de Maduro se produce en medio de la tensión generada por la operación antinarcóticos de Estados Unidos en el Caribe, que incluye el despliegue de buques de guerra cerca de aguas venezolanas.
Lo más leído hoy:
La administración Trump considera al líder venezolano como jefe del llamado “Cártel de los Soles” y una amenaza para la seguridad nacional.
No es la primera vez que Maduro recurre al discurso militarista: en ocasiones anteriores ha prometido que, ante una eventual intervención extranjera, Venezuela se convertiría en el “Vietnam del siglo XXI”.
Esta vez, además, pidió a las bases del chavismo acelerar la conformación de milicias campesinas y obreras “en todas las fábricas y centros de trabajo del país”.
El discurso reafirma la estrategia del gobernante de reforzar el componente militar y político del chavismo frente a la presión internacional, aunque analistas señalan que la capacidad operativa real de la milicia es limitada frente al poderío militar estadounidense.
EE.UU. ha desplegado fuerzas militares en el Caribe y ha elevado la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro a 50 millones de dólares.
Washington ha designado al Cártel de los Soles como organización terrorista y ha sancionado a sus líderes, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con ellos.
Según las autoridades estadounidenses, este cártel, compuesto por altos funcionarios venezolanos, utiliza su posición para facilitar el envío de drogas hacia Estados Unidos, colaborando con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue de milicianos en Venezuela y la tensión con EE.UU.
¿Cuántos milicianos ha desplegado Nicolás Maduro en Venezuela?
Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano. Este despliegue es parte de su respuesta a las "amenazas extravagantes" de Estados Unidos, según sus propias palabras. La Milicia Bolivariana, que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está compuesta por civiles armados, funcionarios públicos y militares retirados, todos ellos con formación militar.
¿Por qué Estados Unidos considera a Nicolás Maduro una amenaza?
El gobierno de Estados Unidos considera a Nicolás Maduro como el líder del Cártel de los Soles, una organización que, según Washington, está involucrada en el narcotráfico hacia Estados Unidos. Debido a estas acusaciones, la administración de Donald Trump ha clasificado al cártel como organización terrorista y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.
¿Qué medidas ha tomado EE.UU. contra el régimen de Maduro?
Estados Unidos ha aumentado la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y ha desplegado fuerzas militares en el Caribe cerca de Venezuela. Además, ha designado al Cártel de los Soles como una organización terrorista y ha sancionado a sus líderes, congelando sus activos y prohibiendo transacciones con ellos. Estas acciones son parte de una estrategia para frenar el narcotráfico y presionar al régimen venezolano.
¿Qué es la Milicia Bolivariana y cuál es su función?
La Milicia Bolivariana es un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, creada por Hugo Chávez. Está integrada por civiles armados, funcionarios públicos y militares retirados, quienes han recibido formación militar. Su función principal es defender el territorio y la soberanía de Venezuela, y en el contexto actual, han sido movilizados por Maduro para enfrentar las "amenazas" de EE.UU.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.