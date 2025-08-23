“Nada es más fuerte que yo”: Joven cubano cuenta en redes sociales cómo “salió del clóset” y encontró el apoyo en su familia

El cubano Harold González, de 26 años, compartió en su perfil de Instagram (@harold_glez_99) un momento importante de su vida como fue su “salida del clóset”.

En un testimonio en video, confesó cómo durante años ocultó sus relaciones por miedo al rechazo familiar, hasta que el amor lo empujó a derribar el silencio.

“Este año salí del clóset. Durante años inventaba excusas para que mi familia no supiera que tenía pareja. Siempre me quedaba fuera de casa y decía que estaba de fiesta con amigos. Pero conocí a un chico que me hizo sentir en paz, feliz, libre. Y me dije: ya es hora, ya no quiero esconderme”, contó.

El primer paso fue decírselo a su madre, sin rodeos. “Mamá, mañana voy con mi novio a la casa”. Luego vino la reacción de su padre, sus hermanos y sus amistades. Hubo sorpresa, dudas y comentarios, pero también el descubrimiento de un apoyo inesperado.

“Lo más duro fue vivir conmigo mismo, con el miedo al qué dirán, a las críticas. Pero me di cuenta de algo poderoso: nada es más fuerte que yo, nada ni nadie es más valiente que yo. Hoy agradezco a la vida por haberme dado esta oportunidad y por el apoyo de mi familia y de mi pareja”, afirmó.

El relato de Harold se suma a una serie de testimonios que han marcado la conversación sobre la diversidad sexual en Cuba y en la región. En 2019, el joven mexicano Alejandro Rodríguez emocionó a millones cuando grabó la reacción de sus padres tras confesarles su orientación sexual.

Lo más leído hoy:

Antes, en 2017, el youtuber cubano Pollito Tropical aconsejaba a un seguidor de 15 años: “Tírate del clóset para abajo”, recordando su propia experiencia y el apoyo de su madre.

Más recientemente, en Cuba, otros jóvenes han contado historias atravesadas por la vulnerabilidad y la pobreza. El habanero Yasiel Guerra, de 25 años, confesó en un video viral que a los 15 aceptó dinero de un extranjero a cambio de sexo, un testimonio que expuso la prostitución juvenil como una herida abierta en la sociedad cubana.

Entre la represión y la búsqueda de libertad

Mientras tanto, desde el poder político, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha intentado presentar la lucha contra la homofobia como un “ideal socialista”, olvidando la represión de décadas pasadas, cuando miles de homosexuales fueron enviados a las UMAP, campos de trabajo forzado en los años sesenta.

La relevancia del testimonio de Harold también radica en el contraste con el momento que vive Cuba. En septiembre de 2022 fue aprobado el Código de las Familias, un texto legal que abrió la puerta al matrimonio igualitario, reconoció las uniones civiles, permitió la adopción a parejas homosexuales, duplicó derechos de las mujeres y promovió la equidad en las tareas domésticas. Sin embargo, el tibio respaldo social a estas reformas y la persistencia de una cultura profundamente machista en la isla amenazan con silenciar o frenar a sus defensores.

Historias como la de Harold revelan el contraste entre la retórica oficial y la realidad de muchos cubanos que todavía cargan con miedos, prejuicios y silencios. Su mensaje, sin embargo, es de esperanza: “Si te sientes identificado con este video, quiero decirte que no estás solo. Vas a salir, y cuando lo hagas, serás más fuerte”.

Preguntas Frecuentes sobre la Diversidad Sexual y el Contexto Social en Cuba