Díaz-Canel: "La lucha contra la homofobia y la transfobia es parte de los ideales del socialismo en Cuba"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmó este sábado que la lucha contra la homofobia y la transfobia formaban parte de los "ideales" del socialismo en Cuba, cuando Fidel Castro se dedicó a perseguir a los homosexuales, a quienes llegó a tildar de "degenerados" y "desviados".

En una publicación a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Díaz-Canel espetó que la lucha contra la discriminación se debía a las "bases" de "equidad y justicia" del gobierno cubano.

"La lucha contra la homofobia y la transfobia es parte de los ideales de equidad y justicia del socialismo en Cuba. Felicidades a quienes por 18 años han organizado las Jornadas para educar y superar prejuicios y estereotipos. El amor ya es Ley. Hagámoslo triunfar siempre", manifestó.

Cientos de internautas criticaron la hipocresía de Díaz-Canel con un post que parece borrar la homofobia y transfobia que enarboló el régimen de Castro.

"Después de meter a tantos homosexuales en los campos de trabajo forzado de las UMAP y tanta persecución y expulsión en escuelas y centros de trabajo, acoso policial para que ahora digan que es gracias al socialismo... Solo recordar lo que dijo Guevara al ver un libro de Virgilio Piñera en una embajada cubana", escribió un profesor e investigador cubano.

"El Che estaría muy agradecido de tener una diana de tiro tan grande", dijo sarcásticamente otra persona.

La mayoría se preguntó si a Díaz-Canel se le había olvidado que Fidel Castro fue el primero en excluir y censurar a los homosexuales y lesbianas: "Y ahora se la dan de justos e inclusivos, qué cínicos son".

"Parece que ya nos olvidamos de que el mismo gobierno los mandó para la UMAP por años", sentenció otro.

El gobernante cubano intenta, infructuosamente, lavar la imagen del patriarcal y homofóbico régimen cubano.

En un discurso del 13 de marzo de 1963, Fidel Castro presagiaba lo que serían las redadas y los famosos campos de trabajo en que fueron recluidos homosexuales, testigos de Jehová y otros "desviados".

"Que no confundan la serenidad de la Revolución y la ecuanimidad de la Revolución con debilidades de la Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones", amenazaba el dictador hace más de 60 años.

Entre 1965 y 1968, se crearon las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP), campos de trabajo forzado, adonde fueron a parar muchos jóvenes, con el objetivo de su "reeducación".

Según algunos estudiosos, durante la existencia de estos campos, fueron encerrados cerca de 35,000 jóvenes, en su mayoría religiosos y homosexuales.

Muchos de ellos murieron durante su estancia ahí, tanto por suicidios como por torturas. Un total de 500 terminaron bajo cuidados psiquiátricos.

