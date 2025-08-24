La PNR se arremanga: Patrulla queda varada en un charco en La Habana y los policías terminan empujándola

Ni el guion de una comedia costumbrista-comunista lo habría escrito mejor. Una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) quedó atrapada este fin de semana en un charco de agua en una calle habanera, y las imágenes hablaron por sí solas.

Un video compartido en Tiktok por el usuario coloraodt mostró a dos agentes, sin zapatos y con pantalones arremangados, empujando el vehículo oficial como si se tratara de una vieja carreta varada en el lodo.

La grabación, que suscitó variopintos comentarios, permitió apreciar la indiferencia de los ciudadanos que contemplaban la escena, ninguno de los cuales movió un dedo para auxiliar a los represores del MININT.

La patrulla, marcada con el número 722, aparenta ser un Peugeot 301, un modelo que ha sido ampliamente utilizado por la PNR en Cuba en los últimos años.

Este modelo se caracteriza por su carrocería tipo sedán, tracción delantera y un diseño sencillo, pero no precisamente ideal para atravesar charcos profundos, como se evidencia en las imágenes de los uniformados luchando contra las inclemencias de la infraestructura capitalina... y de su propio medio de transporte.

La escena generó burlas entre los internautas cubanos, que rara vez encuentran en las redes videos con los cuales dar rienda suelta a sentimientos que habitualmente reprimen ante el temor a ser investigados y sancionados por el régimen totalitario.

Por ahora, se desconoce si el incidente fue reportado al alto mando policial o si, al menos, los agentes recibieron botas de goma para futuras misiones acuáticas.

Lo cierto es que la escena dejó claro que, en Cuba, los agentes de la Ley reman contra la corriente, ya sea la del sentir popular mayoritario, o la que forma la lluvia al caer en calles sin desagües adecuados y plagadas de baches y furnias que terminan dejando escenas diluvianas como las del arca, perdón, patrulla 722.

Tropiezos sobre ruedas en tiempos de prioridad represiva

La escena de la patrulla 722 empujada a mano bajo la lluvia no es un hecho aislado, sino parte de una larga lista de episodios que evidencian las condiciones —y contradicciones— del parque automotor policial en Cuba.

En los últimos años, las patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria han protagonizado numerosos accidentes, muchos de ellos de gravedad. En julio de 2024, una patrulla de Inmigración se vio implicada en un triple accidente en Villa Clara. Dos meses antes, en mayo, otro vehículo policial se vio involucrado en un choque múltiple, también en esa provincia.

En abril, una patrulla colisionó con un auto de turismo en plena autopista nacional. Y en febrero, salieron a la luz las imágenes de un accidente en La Habana que costó la vida a un agente.

También en noviembre de 2023, un carro patrullero impactó contra el muro del Malecón habanero, en otro suceso que generó cuestionamientos sobre el estado técnico de los vehículos y la preparación de los conductores.

A pesar de estos hechos recurrentes, el régimen cubano ha seguido priorizando la inversión en su flota de patrullas, como lo muestra la llegada de un nuevo lote de vehículos policiales en septiembre de ese mismo año.

Mientras tanto, el transporte público en la isla se encuentra al borde del colapso, con ómnibus rotos, rutas canceladas y colas interminables. Las calles, por su parte, siguen deterioradas, llenas de baches, charcos y tramos intransitables, sin señales de inversión real en infraestructura vial.

Esta disparidad deja un mensaje claro: el Estado sí destina recursos a reforzar los medios de control, pero no a mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía.