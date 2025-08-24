El Aeropuerto Internacional de Miami es el peor del mundo en este aspecto. Conoce cuál

Vídeos relacionados:

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) fue nombrado el peor del mundo en materia de equipaje extraviado.

Según una evaluación de empresa californiana de embalaje Arka, el MIA pierde aproximadamente 306 maletas por cada millón de vuelos, lo que representa alrededor de 5,5 bultos por cada 1,000 pasajeros.

Luego del MIA, se ubican en segundo lugar el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, en tercero el Aeropuerto Internacional Changi de Singapur y en el cuarto puesto el Aeropuerto Internacional de Denver.

La evaluación, que se centró en los aeropuertos más importantes con relación al volumen total de pasajeros, se basó en un seguimiento de las búsquedas en línea relacionadas con los servicios de objetos perdidos, de acuerdo con el medio especializado Travel + Leisure

“Perder el equipaje puede arruinar rápidamente un viaje, y algunos aeropuertos enfrentan más dificultades que otros en el manejo de equipajes”, dijo un vocero de Arka.

La empresa recomendó a los pasajeros consultar su lista a la hora de realizar un viaje.

Uno de los aeropuertos más transitados del mundo

Pese a su posición desfavorable en varias listas de los últimos tiempos, el MIA es fundamental en la conexión aérea entre Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe.

En 2024, tuvo un tráfico de 56 millones de pasajeros y tres millones de toneladas de carga, lo que lo convierte en el mega aeropuerto de más rápido crecimiento en EE. UU.

Este hito consolidó al MIA como uno de los aeropuertos más transitados a nivel mundial y refleja el auge del turismo y de los viajes internacionales tras la pandemia de COVID-19.

Las cifras revelan un crecimiento global del 6,8 % en el tráfico de pasajeros en comparación con el año anterior.

El aumento fue impulsado principalmente por un alza del 8,4 % en los viajes internacionales, con 25,2 millones de pasajeros provenientes de diferentes países.

Los vuelos domésticos también registraron un incremento notable del 5,6 %, alcanzando los 30,8 millones de viajeros.

Este crecimiento posiciona al MIA como el aeropuerto estadounidense con mayor expansión en la categoría de mega aeropuertos (aquellos que reciben más de 33 millones de pasajeros por año), con un incremento del 24 % en la capacidad de asientos ofrecidos por las aerolíneas en comparación con 2019.

Una multimillonaria modernización en marcha

Durante el anuncio de las cifras récord, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, destacó los avances del ambicioso plan de modernización del aeropuerto, valorado en 9,000 millones de dólares.

Este proyecto, diseñado para mejorar la experiencia de los pasajeros y garantizar la eficiencia operativa, ha logrado renovar hasta ahora:

-33 unidades de transporte (incluyendo escaleras mecánicas, ascensores y pasillos rodantes).

-48 baños completamente remodelados.

-32 puentes de abordaje, dos de ellos equipados con tecnología de vidrio energéticamente eficiente.

Actualmente, el 95 % de las 616 unidades de transporte del aeropuerto están en funcionamiento, en comparación con el 85 % del año pasado.

Se espera que, para finales de este año, se modernicen 30 unidades adicionales.

Nuevas inversiones y mejoras futuras

Como parte de las iniciativas para mejorar las instalaciones, las autoridades de Miami-Dade han destinado 1.700 millones de dólares para áreas que requerían atención urgente, como ascensores, escaleras automáticas, pasillos móviles y baños.

Entre las obras más destacadas, se incluye la construcción de un nuevo garaje con capacidad para 2.200 vehículos, así como la contratación de 100 empleados adicionales para fortalecer el equipo de mantenimiento y asistencia a los pasajeros.

El comisionado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, señaló que aún queda trabajo por delante:

"Queda mucho por hacer, pero estamos asegurando que el futuro sea excelente para nuestros pasajeros."

Proyectos a futuro: Un aeropuerto aún más moderno

Entre las novedades que se esperan para este año, se destacan:

-La inauguración de un nuevo hotel en el aeropuerto.

-La renovación de las salas de pasajeros y mostradores de facturación.

-La ampliación del garaje de estacionamiento Flamingo.

Estas mejoras reflejan el compromiso del aeropuerto y las autoridades del condado de Miami-Dade de seguir invirtiendo en el crecimiento sostenido del MIA, consolidando su posición como uno de los principales centros de conexión aérea a nivel mundial.

