Cubanos son cuestionados y notificados a un juez en el Aeropuerto de Miami tras regresar de la isla

Una pareja de cubanos residentes permanentes en Estados Unidos fue detenida para un interrogatorio en el Aeropuerto Internacional de Miami tras regresar de un viaje a la isla y recibió una notificación para comparecer ante un juez de inmigración, que decidirá si mantienen o pierden la residencia.

El caso fue relatado por el periodista Javier Díaz en una transmisión en vivo en su página de Facebook, donde explicó que se trata de dos jóvenes de entre 32 y 36 años que llegaron al país cruzando la frontera sur, pidieron refugio en el momento del ingreso y, al cabo de un año, obtuvieron la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano.

No tramitaron un caso formal de asilo político, pero en su expediente de entrada quedó registrado que ingresaron como solicitantes de protección.

En menos de tres años como residentes, la pareja realizó cuatro viajes a Cuba, todos con estancias cortas para visitar a familiares.

En su último regreso, hace unas semanas, fueron apartados por oficiales de CBP y enviados al llamado “cuartico”, donde se les cuestionó por la frecuencia de sus visitas y por el hecho de regresar al país del que habían dicho huir.

Díaz citó el intercambio: el oficial les recordó que “una persona que cruza la frontera alegando temor por su vida no debería regresar al país del que huyó”, y les advirtió que esta conducta puede ser interpretada como contradicción a las declaraciones hechas al solicitar entrada a EE.UU.

En este caso, el funcionario fue más allá: emitió una notificación a la corte para que un juez de inmigración determine si se les retira la residencia permanente.

De acuerdo con abogados consultados por Díaz, un agente de CBP puede usar este procedimiento de dos formas: como advertencia para desincentivar futuros viajes a Cuba o como inicio de un proceso formal para cuestionar la permanencia legal, especialmente si se demuestra un patrón de visitas reiteradas al país de origen en poco tiempo.

El periodista insistió en que la situación no afecta a todos los cubanos que viajan, pero “basta con encontrarse con un oficial que decida aplicar la ley al 100%” para que un residente que llegó por la frontera sea citado ante un juez.

Una vez en corte, las autoridades pueden presentar como evidencia el historial de entradas y salidas registrado por el Departamento de Seguridad Nacional, y si el juez considera que se ha incumplido el fundamento del ingreso —temor de persecución—, podría ordenar la revocación de la residencia y la deportación.

La pareja, consciente de la gravedad de la situación, no discutió con el oficial y acató la instrucción.

En su transmisión, el periodista señaló que el caso es real, que conoce personalmente a los implicados y que la historia debe servir de alerta a quienes llegaron en los últimos cinco años por la frontera sur.

Recordó que muchos residentes actuales están en esa categoría y han retomado viajes frecuentes a Cuba, desconociendo que estos pueden acarrear consecuencias migratorias.

“Sé que no puedo decirle a nadie a dónde viajar —añadió Díaz—, pero si usted regresa al país del que dijo huir, debe estar dispuesto a enfrentar las consecuencias legales. No arriesgue un beneficio que miles de personas en Cuba desearían tener y no pueden, porque siguen atrapadas en un sistema del que no pueden salir”.

El periodista concluyó llamando a la prudencia y a la responsabilidad individual: “No se trata de crear pánico, se trata de entender que la ley existe y que en cualquier momento un oficial puede decidir aplicarla”.

Otros casos recientes también han alertado a la comunidad de cubanos que reside en Estados Unidos. En marzo del año pasado se conoció el caso de otro cubano cuestionado en el Aeropuerto de Miami tras regresar de la isla, un episodio que reflejó la vigilancia sobre quienes entraron a Estados Unidos alegando persecución y luego vuelven a su país de origen.

Meses más tarde, una residente cubana en EE.UU. relató las preguntas que recibió al llegar a Miami después de un viaje a Cuba, subrayando la presión y el riesgo de perder beneficios migratorios.

En mayo de este año, otra viajera que llegó a EE.UU. tras visitar la isla advirtió sobre las posibles consecuencias de regresar al país del que se declaró haber huido, alertando a quienes llegaron por la frontera sur en los últimos años.

Más recientemente, el problema se ha visto desde el lado opuesto, cuando cubanos regulados denunciaron que el régimen les impide regresar a Estados Unidos, mostrando que tanto la salida como el retorno pueden convertirse en puntos de fricción con consecuencias legales o políticas.

