“Puedes perder la residencia”: Abogada alerta a cubanos sobre riesgos de viajar a la isla

Dos cubanos fueron cuestionados en el aeropuerto internacional de Miami tras regresar de la isla y escucharon de un oficial de inmigración que podían perder su residencia permanente en Estados Unidos.

Sobre este caso, el periodista Javier Díaz conversó con la abogada de inmigración Patricia Hernández, quien explicó que cada vez que un residente permanente sale del país y reingresa, se expone a que un oficial de CBP evalúe su situación migratoria.

“Cada vez que un residente permanente llega a un puerto de entrada puede ser puesto en un proceso de deportación si el oficial encuentra que es inadmisible o deportable”, señaló Hernández.

El riesgo aumenta para quienes entraron originalmente por la frontera y recibieron un parol humanitario, con el cual luego ajustaron estatus.

Si después regresan a Cuba, los oficiales pueden interpretar que hubo fraude: “El beneficio del parol permitió obtener la residencia, pero si vuelves repetidamente a la isla, el oficial puede considerar que mentiste y quitarte el estatus”, advirtió.

Díaz preguntó si en este caso lo ocurrido era una amenaza real, a lo cual la abogada respondió que parecía más una advertencia.

“Les devolvieron la residencia y los admitieron en el país. Eso me hace pensar que el oficial quiso darles un susto, sobre todo por la frecuencia de sus viajes. Llevan poco más de tres años en EE. UU. y ya han viajado cuatro veces a Cuba”, señaló.

Sin embargo, insistió en que bajo la actual administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, la política migratoria es más estricta y existe un interés en aumentar las deportaciones: “Antes no era tan problemático, pero ahora buscan quitar papeles al máximo número de personas”.

“En el caso de los dos cubanos que pude conversar con ellos de manera personal, hasta ahora no le han enviado a su dirección de correo postal ninguna carta, con que tienen que acudir a una cita de un juez”, recalcó el periodista.

En cuanto al protocolo, Hernández explicó que lo habitual es que, si un residente es considerado inadmisible, sea enviado a la “inspección secundaria” o “cuartico” donde se le entrega una notificación para comparecer ante la corte de inmigración.

En ocasiones incluso se retiene la tarjeta de residencia: “En este caso no pasó nada de eso, lo cual refuerza que fue una advertencia”, añadió.

La especialista recalcó que cada salida del país implica “pedir nuevamente admisión” al regresar, y eso abre la puerta a revisiones de antecedentes, fraudes o cualquier motivo de inadmisibilidad.

“El riesgo siempre existe. Mi consejo es que los residentes cubanos tengan mucho cuidado con sus viajes a la isla”, concluyó.

Otros casos recientes también han alertado a la comunidad de cubanos que reside en Estados Unidos. En marzo del año pasado se conoció el caso de otro cubano cuestionado en el Aeropuerto de Miami tras regresar de la isla, un episodio que reflejó la vigilancia sobre quienes entraron a Estados Unidos alegando persecución y luego vuelven a su país de origen.

Meses más tarde, una residente cubana en EE.UU. relató las preguntas que recibió al llegar a Miami después de un viaje a Cuba, subrayando la presión y el riesgo de perder beneficios migratorios.

En mayo de este año, otra viajera que llegó a EE.UU. tras visitar la isla advirtió sobre las posibles consecuencias de regresar al país del que se declaró haber huido, alertando a quienes llegaron por la frontera sur en los últimos años.

Más recientemente, el problema se ha visto desde el lado opuesto, cuando cubanos regulados denunciaron que el régimen les impide regresar a Estados Unidos, mostrando que tanto la salida como el retorno pueden convertirse en puntos de fricción con consecuencias legales o políticas.

