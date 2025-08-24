Cubana que se mudó de España a EE.UU. cuenta cómo la impactó el tráfico en Miami

La usuaria cubana de TikTok @danycblike_10 compartió un video en el que describe las diferencias que ha notado en el tránsito entre España y Estados Unidos, tras mudarse a la ciudad de Miami. Su publicación, con más de tres minutos de duración, ha generado múltiples reacciones en redes sociales.

“Cosas que me impactaron cuando me vine de España para Estados Unidos, precisamente Miami, con respecto al tránsito”, comienza diciendo la joven, quien previamente residía en España.

Entre los aspectos que menciona, destaca la dificultad para los peatones en algunas zonas de la ciudad: “Hay zonas donde casi no hay vías peatonales, y hay zonas que sí, como el downtown y otras áreas, pero hay otras zonas que no, y cuando tienes que caminar lo tienes, que parece que tienes que dar una vuelta inmensa, vamos, que el peatón aquí lo tiene muy difícil”.

También se refirió a la falta de cortesía al cruzar: “En España siempre cuando estaba la vía peatonal la gente paraba. Aquí hay que tener mucho cuidado y mirar por todos lados, porque hay veces que si no te quieren pasar por arriba, incluso hasta las bicicleticas eléctricas”.

Sobre su experiencia, contó: “Una vez cruzando de una plaza para la otra... dejé el carro, y casi me pasan por arriba, vamos, que malísima la experiencia”.

Entre las costumbres de tránsito que más le sorprendieron mencionó el giro a la derecha con la luz roja. “Otra cosa que me tuve que acostumbrar aquí es hacer derecha con la roja. Tú tienes que parar, y si ves que no viene nada, pues puedes doblar derecha. Eso en España normalmente no se hace”, explicó.

También señaló la diferencia en la infraestructura vial: “Aquí no hay muchas rotondas. En España yo veía como más rotondas... Aquí vas a ver pocas rotondas, hay muchos 4 stop”.

La cubana describió el tráfico de Miami como caótico. “Normalmente... en España en los horarios picos bueno igual, normal, sí hacía tráfico. Aquí es casi siempre, y si llueve, pues peor. A veces me ha tomado una hora y media, casi dos horas para poder llegar”.

Por último, reflexionó sobre la cultura del automóvil: “La gente vive mucho como para su carro. En España... la gente es bastante fiel a su carro. Y aquí como que la gente cambia mucho de carro... vas a ver muchos carros nuevos, muchos carros grandes, coches demasiado gigantes”. También le llamó la atención la libertad para personalizar los autos: “Aquí le ponen unas gomotas así inmensas... En España te revisan tu carro, y hay cosas que si no las puedes tener te lo dicen”.

La publicación de @danycblike_10 desató decenas de comentarios con opiniones divididas. Algunos usuarios coincidieron con su percepción sobre el caos vial en Miami, mientras otros defendieron las diferencias culturales.

Una persona respondió: “En España observé muy bien la gran educación vial, hasta los niños solos se detienen con la roja y aunque no venga carro no cruzan”. Otra opinó: “Miami es una ciudad sin ley, todo el mundo anda volando porque los trabajos son en distancias largas”.

También se comentó sobre la necesidad del coche en Estados Unidos y la facilidad para obtener uno, en comparación con Europa. Otros señalaron que en España las inspecciones a los vehículos son más estrictas, mientras que en Miami hay mayor libertad para hacer modificaciones.

@danycblike_10 ya había generado debate anteriormente tras comparar aspectos cotidianos entre ambos países, como el uso de secadoras, el transporte público y los horarios laborales en otro video viral donde habló sobre su llegada a Miami.

Su experiencia se suma a la de otras cubanas que han expresado frustración por el tránsito. Una de ellas grabó su desesperación desde la autopista Palmetto diciendo “Insultada estoy, qué ganas tengo de irme para mi casa”, mientras que otra llegó a exclamar que estaba “a punto de coger guagua o trenes a ver si llego más rápido” tras más de una hora atrapada en el tráfico.

Otros creadores de contenido también han descrito el tránsito como extremo. El cubano @yandrygarciavlog afirmó que “manejar en Miami es un deporte de alto riesgo”, mientras que el español @ramonteli lo calificó como uno de los peores lugares para conducir y cuestionó que “a este quién le ha dado el carnet” en referencia al supuesto bajo nivel de exigencia en la obtención de licencias.

Un informe reciente situó a Miami como la octava ciudad más congestionada de Estados Unidos, con un promedio de 74 horas perdidas anualmente en atascos por conductor. La cifra llegó a superar las 100 horas en años anteriores, según reportes de INRIX, reflejando un problema estructural en la movilidad del sur de Florida.

