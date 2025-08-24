Europa suspende envíos de paquetes a EE.UU. por nuevos aranceles de Trump

Vídeos relacionados:

La decisión del presidente Donald Trump de eliminar la exención aduanera para paquetes de bajo valor ha generado un efecto inmediato: varios países europeos y la India han comenzado a suspender los envíos postales de mercancías hacia Estados Unidos, alegando falta de claridad, improvisación y ausencia de mecanismos técnicos para aplicar las nuevas normas.

Hasta ahora, los paquetes con un valor inferior a 800 dólares estaban exentos de aranceles.

Sin embargo, a partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías por encima de los 100 dólares estarán sujetos a un impuesto del 15 %, en el marco del acuerdo comercial alcanzado recientemente entre Washington y la Unión Europea.

La medida, que la Casa Blanca justificó como una herramienta contra prácticas ilegales como el contrabando de drogas, ha generado un verdadero caos logístico que amenaza con golpear más a los consumidores y pequeñas empresas que a los grandes operadores.

Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia fueron los primeros en anunciar la suspensión inmediata de envíos. Francia y Austria lo harán el lunes, mientras que el Reino Unido y España seguirán el martes.

Bélgica ya interrumpió sus despachos el viernes, y Países Bajos, aunque mantiene abiertos algunos servicios, advirtió que no hay garantías de cumplimiento.

La asociación PostEurop, que agrupa a 51 operadores postales del continente, anticipó que, si no se encuentra una solución en los próximos días, la suspensión podría extenderse a toda Europa.

Las compañías de correos europeos han señalado que Washington no dio tiempo suficiente para adaptar sus sistemas a los nuevos procedimientos.

DHL, el mayor proveedor logístico del continente, alertó que "quedan cuestiones clave sin resolver", entre ellas, quién y cómo recaudará los aranceles, qué información deberá enviarse a las aduanas estadounidenses y qué plataformas se usarán para el intercambio de datos.

La francesa La Poste fue más dura al señalar que las autoridades de EE.UU. no entregaron a tiempo las especificaciones técnicas necesarias para cumplir con los requisitos.

En Italia, Poste Italiane explicó que las normas detalladas se publicaron recién el 15 de agosto, apenas dos semanas antes de su entrada en vigor. "Ante la falta de instrucciones diferentes, no nos queda más remedio que suspender temporalmente los envíos", afirmó la compañía.

En Suecia y Dinamarca, PostNord dijo que la pausa era "desafortunada pero inevitable" para evitar incumplimientos y sanciones.

España, a través de Correos, justificó su decisión en la necesidad de "proteger a los clientes frente a retrasos y problemas de entrega".

La situación no afecta únicamente a Europa.

India también anunció que suspenderá a partir del lunes todos los envíos postales a Estados Unidos, salvo cartas, documentos y regalos de hasta 100 dólares. Las aerolíneas que transportan correspondencia internacional ya se negaron a aceptar paquetes después del 25 de agosto, alegando falta de preparación operativa y técnica.

Más allá del discurso oficial de Trump, que presenta los aranceles como una medida para "proteger" la economía estadounidense, lo cierto es que las principales víctimas de esta política serán las pequeñas y medianas empresas que exportan productos de bajo valor, así como millones de consumidores que dependen del comercio electrónico transatlántico.

El impacto se sentirá en ambos lados del océano: los europeos perderán acceso al mercado estadounidense, mientras que los estadounidenses enfrentarán menos opciones, mayores precios y retrasos en sus compras.

En Reino Unido, Royal Mail intentó demorar la suspensión para que los últimos envíos lleguen antes del 29 de agosto. Sin embargo, incluso allí se advierte que los artículos por encima de los 100 dólares quedarán sujetos a un arancel del 10%.

En Países Bajos, un vocero de PostNL fue aún más directo: "La administración Trump está imponiendo estas reglas sin contar siquiera con un sistema para recaudar los aranceles".

El cambio legislativo desmonta décadas de cooperación postal internacional bajo el principio de accesibilidad.

En la práctica, esta improvisación genera incertidumbre jurídica y logística, pone en riesgo a pequeños exportadores y deja a los ciudadanos como principales damnificados.

Como señaló PostEurop -que agrupa a 51 operadores postales públicos europeos- si la Casa Blanca no ofrece una salida clara en los próximos días, el correo postal internacional hacia Estados Unidos podría quedar prácticamente paralizado.

Washington justifica la eliminación de las exenciones aduaneras como una medida para combatir el contrabando y las importaciones ilegales, especialmente de drogas, que habrían estado entrando a través del sistema postal.

Pero los expertos señalan que la medida tendrá un impacto significativo en el comercio electrónico transatlántico, especialmente para pequeñas y medianas empresas que exportan productos de bajo valor a Estados Unidos.

La incertidumbre sobre los nuevos procedimientos genera preocupación en sectores logísticos y comerciales que dependen de la fluidez de los envíos internacionales.

Impacto de los nuevos aranceles de Trump en el comercio internacional