Yotuel se emociona hasta las lágrimas en el Rototom al cantar "Patria y Vida" y pedir libertad para Cuba

El rapero cubano Yotuel Romero, integrante del grupo Orishas, no pudo contener las lágrimas durante su presentación en el festival Rototom Sunsplash de Benicàssim, en Castellón de la Plana, España.

El momento más intenso de la noche llegó cuando interpretó “Patria y Vida”, himno de protesta que marcó las históricas manifestaciones de julio de 2021 en Cuba.

Según reportó El Periódico Mediterráneo, Yotuel levantó la bandera cubana frente a miles de asistentes mientras repetía: “Por una Cuba libre, por una Venezuela libre, por una Palestina libre”.

La emoción fue tal que no logró terminar la canción y dejó que el público coreara los versos: “Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida”.

Entre los asistentes se encontraban decenas de cubanos con camisetas y banderas, que saltaron y cantaron junto al artista. “Fue muy emotivo, Yotuel no pudo terminar de cantar de la emoción, emocionándonos a todos”, contó una joven cubana al medio español.

La fuerza del momento también se reflejó en redes sociales. El DJ colombiano Javier Álvarez compartió imágenes con Yotuel y destacó lo que significaba reencontrarse con Orishas: “Me enseñaron a cantar de corazón, no canto por cantar, canto por no llorar”.

Publicada en 2021, “Patria y Vida” se convirtió en una consigna de libertad frente al lema oficial “Patria o Muerte”. La canción reunió a Yotuel, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky y Gente de Zona, y acompañó las protestas más grandes en Cuba en más de seis décadas. Hoy, sigue sonando como un grito de resistencia y esperanza entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Un festival con compromiso social

La 30ª edición del Rototom Sunsplash reunió a más de 218,000 personas de 111 países, consolidándose como uno de los festivales de reggae más grandes del mundo.

Con el lema Celebrating Life, el evento combinó conciertos y actividades culturales con un marcado compromiso social: debates sobre Gaza, la emergencia climática y la interculturalidad, además de acciones colectivas en apoyo a Palestina.

El cartel incluyó a figuras internacionales como Shaggy, Burning Spear, Koffee, Julian y Ky-Mani Marley, y a los cubanos de Orishas, que pusieron la nota más emotiva de la noche.

