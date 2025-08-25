Reportan dos aparatosos accidentes de tránsito ocurridos este domingo en Varadero

Este domingo ocurrieron dos aparatosos accidentes de tránsito en Varadero, en distintos puntos del balneario matancero.

Los choques involucraron tanto a automóviles modernos de alto valor (un BMW X6 y un Cadillac Escalade), recientemente importados a Cuba, como a almendrones clásicos (un Chevrolet del 57 y un Buick Roadmaster).

Aunque el reporte inicial del portal noticioso La Tijera ofreció pocos detalles, diversos usuarios en redes apuntaron que no hay fallecidos.

Milagrosamente, según reportes de testigos, no hubo fallecidos, aunque al menos dos personas resultaron lesionadas, una de ellas con fracturas.

Los hechos han generado un intenso debate ciudadano sobre la imprudencia al volante, la falta de señalización y el contraste entre el poder adquisitivo de los dueños de autos de lujo y la vulnerabilidad de quienes dependen de los clásicos almendrones para ganarse la vida.

Como siempre, lo que se sabe sobre lo ocurrido depende en buena medida del reporte ciudadano de testigos, sin embargo, nada de ello es información oficial, como ocurre con la mayoría de los accidentes que ocurren en Cuba, que pocas veces llegan a la prensa oficial.

Primer accidente: Confusión en la entrada de Varadero

El primero de los hechos ocurrió en la entrada del balneario, en un tramo donde varios testigos coinciden en señalar que la falta de señalización ha causado confusiones repetidas.

Un BMW moderno impactó contra un Buick dorado, cuyo conductor regresaba de trabajar.

Según relató Deynis Lima, “el muchacho del carro moderno se llevó el pare y lo chocó”.

La víctima, conductor del almendrón, sufrió lesiones: “solo uno está con fracturas, el otro fue golpe en el ojo y partidura en la ceja”.

Otros internautas de la zona señalaron que la ausencia de señales y líneas visibles contribuye al peligro en esa zona.

“A esta hora de la tarde la raya amarilla que divide esa senda no se ve por el sol y porque está desteñida… la señal no está. En una hora vi tres carros confundirse y tomar la senda equivocada", comentó.

Segundo accidente: Lujo y velocidad en “las carreras”

El otro choque habría tenido lugar en el área del antiguo aeródromo del Kawama, conocido popularmente como “las carreras”.

Allí, una Cadillac Escalade de color negro impactó contra un Chevrolet rojo del 57, joya muy valorada entre los coleccionistas.

Un vecino de la zona lo confirmó: “La del Cadillac negro con el Chevrolet evidentemente fue en las carreras, en la pista del Kawama frente a la Dársena.”

Los comentarios apuntan a que la imprudencia habría sido determinante.

Rodilandy Hechavarría Negret afirmó: “El carro moderno estaba compitiendo con otro y no le dio tiempo entrar a su senda, yo estaba ahí en ese momento.”

Los heridos y la polémica sobre lo material y lo humano

Aunque la mayor parte de los comentarios en redes sociales giraron en torno al costo de reparar los vehículos, algunos usuarios expresaron preocupación por la escasa empatía hacia los potenciales lesionados.

Una internauta criticó: “A las personas les ha preocupado más los carros que saber si hay algún pasajero con lesiones.

“Nadie ha dicho una sola palabra de cuántas personas o si había algún niño… lo único que les preocupa es cuánto tendrán que pagar", acotó otro.

Deynis Lima también denunció la indiferencia de los implicados: “En ningún momento vi a los que ocasionaron el accidente preocuparse por el que estaba en el hospital con lo que se cree sea fractura craneal. Ojalá no sea nada grave.”

Debate sobre autos modernos en Cuba

Los choques reavivaron la discusión sobre la importación de autos de lujo en un país con carreteras deterioradas y sin infraestructura para mantenerlos. Jose Daniela Lodeiro opinó:

“El del Escalade y el BMW a llorar, en Cuba no hay piezas para esos carros ni seguro que lo pague. Eso es lo que la gente no se da cuenta al llevar carros modernos a Cuba”.

Otros internautas replicaron que quienes poseen vehículos de este tipo tienen recursos para repararlos:

“El que puede importar un BMW o una Escalade a Cuba tiene dinero para restaurarlos o comprar otro. El que realmente sufre es el del almendrón, que lo usa para trabajar.”

Un usuario resumió con ironía: “Por lo menos el Buick se veía que era un carro de trabajo. Ahora sabrá Dios cuánto tiempo estará ese hombre sin buscar dinero, mientras los de los modernos a llorar para maternidad.”

Muchos usuarios vincularon los hechos con la indisciplina vial y el ambiente festivo de fin de temporada en Varadero. Uno de ellos señaló:

“Eso es que la gente sale del cierre del verano y llevan tres días tomando y sin dormir, y así mismo se ponen a manejar.”

Otros resaltaron la mezcla peligrosa de alcohol y timón.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre lo ocurrido en los dos accidentes.