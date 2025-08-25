Identifican camionero fallecido en grave accidente de tránsito en Guanabacoa

El camionero fallecido (i) y El camión tras ser sacada de la cuneta (d)

El chofer de un camión que en la mañana de este domingo se volcó en la Vía Monumental, cerca del Puente de Santa Fe, en el municipio capitalino de Guanabacoa, ha sido identificado como Rider Cabrales Pérez, un joven natural del municipio Yara, en la provincia provincia Granma.

El trágico suceso ocurrió cuando inspectores de transporte detuvieron a Cabrales.

Según testigos presenciales, al retornar a su vehículo después del chequeo, la rastra con contenedor se deslizó hacia atrás y cayó por una cuneta. Rider no sobrevivió.

Su muerte ha provocado una oleada de indignación en redes sociales y entre vecinos del lugar, según se puede confirmar en el apartado comentarios de una publicación del portal noticioso La Tijera.

Un escenario vial peligroso y la acusación contra los inspectores

Vecinos y choferes habituales de la zona han calificado el punto donde ocurrió el siniestro como altamente peligroso: una pendiente que desemboca en una curva, cercana a un puente, una parada de ómnibus y varios kioscos, con un flujo constante de camiones pesados hacia los almacenes de Berroa.

En ese contexto, muchos cuestionan por qué los inspectores decidieron detener un vehículo de carga en una ubicación tan riesgosa.

Uno de los primeros en alzar la voz fue un vecino del lugar, quien denunció que “esos inspectores están 24 por 24 en esa pendiente” y que “nadie los detiene”.

Su comentario, que se volvió viral, desencadenó una lluvia de respuestas coincidiendo con su denuncia: “Están ahí para buscar dinero”, “Son parásitos del sistema”, “No hacen más que joder a los choferes”, afirmaron decenas de usuarios.

Muchos acusaron abiertamente a los inspectores de corrupción, acoso y negligencia, señalando que su presencia en ese punto es habitual y que utilizan su autoridad para exigir sobornos.

¿Fue realmente un accidente inevitable?: Opiniones enfrentadas

Algunos intentaron atribuir la tragedia a un posible error del conductor, argumentando que la vía está en buen estado y que la maniobra de retroceso fue “demasiado arriesgada”.

Sin embargo, otros usuarios no tardaron en cuestionar esa versión.

Un chofer con 28 años de experiencia y vecino de Guanabacoa, fue enfático: “Ese lugar no es para realizar ningún tipo de inspección vehicular”, afirmó, detallando las condiciones viales y la falta de espacio seguro para detenerse.

Otros testigos, aseguraron haber grabado el incidente y lo calificaron de evitable.

“Se pudo haber evitado si los inspectores se acercaban al vehículo en vez de obligarlo a retroceder”, comentaron varios usuarios.

La idea de que la inspección fue mal ejecutada, sumada a la ubicación imprudente, es la tesis que se impone entre la mayoría.

Una víctima joven, una familia destrozada y una comunidad en duelo

Más allá del debate sobre las causas, el dolor colectivo por la pérdida de Rider Cabrales Pérez es evidente. Cientos de mensajes en redes sociales expresaron consternación.

“Era muy joven, tenía una vida por delante”, “Un buen amigo, alegre y bondadoso”, “Dejó una familia destruida”, “Se fue un gran trabajador”, fueron frases repetidas en decenas de comentarios.

Familiares, colegas y conocidos lo recuerdan como un muchacho humilde, que apenas comenzaba a abrirse camino en su oficio.

Su cuerpo fue trasladado hacia Yara, su pueblo natal, donde amigos y familiares le dieron el último adiós.

“Ridersito estudió conmigo, no puedo creerlo”, “Vuela alto, hermano”, “Descansa en paz junto a tu papá”, “Fuiste víctima de una injusticia que clama al cielo”, fueron algunas de las expresiones de dolor.

Exigencia de justicia y llamado a una investigación seria

La comunidad pide justicia. Numerosos choferes han compartido testimonios sobre el proceder irregular de los inspectores en distintos puntos del país.

Algunos afirman que estos funcionarios “detienen donde les da la gana, sin importar el peligro”, y que solo buscan sacar beneficios personales.

Muchos piden sanciones ejemplarizantes y aseguran que si no se toman medidas, otros accidentes similares volverán a ocurrir.

Incluso voces más moderadas admiten que el problema no son solo los inspectores, sino la falta de supervisión por parte del Ministerio de Transporte.

“No hay un control de sorpresa, no hay consecuencias. Los que cometen abusos siguen dañando”, lamentó un internauta.

Otros comentarios apuntan a la necesidad de que las inspecciones se realicen en lugares adecuados, con protocolos claros, y que se imponga un límite a la arbitrariedad con la que algunos inspectores actúan en las vías.

Siniestralidad en Cuba

Entre enero y marzo de 2025 se registraron en Cuba 1,738 accidentes, 144 menos que en el mismo trimestre del año anterior. También hubo una reducción en los lesionados: 1,514 personas resultaron heridas, 87 menos que en 2024. Sin embargo, los fallecidos subieron de 146 a 173, un aumento de 27 muertes.

A pesar de la implementación de medidas de control, la accidentalidad vial es un problema crítico en Cuba. El gobierno sigue culpando al factor humano, mientras evita abordar causas estructurales como el deterioro de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la crisis del transporte público, que obliga a muchos a usar medios de transporte riesgosos.

En enero, el gobierno señaló a los conductores como los principales responsables de los accidentes de tránsito en Cuba, al evaluar las causas de los incidentes viales durante 2024.

No prestar la debida atención al control del vehículo fue la principal causa de accidentes de tráfico el año pasado, seguido del irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad, según un informe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En su reporte de los accidentes viales durante 2023, el gobierno cubano atribuyó al factor humano el 91 % de los siniestros ocurridos.

La ingestión de bebida alcohólicas o la violación de las leyes del tránsito aparecen también como causas frecuentes de los accidentes de tránsito. A ello se añade la necesidad de reforzar tanto los descansos obligatorios de los conductores profesionales como el mantenimiento estructural de los puentes y la señalización vial en puntos de alto riesgo.

A esos factores se suman el deterioro generalizado de autos antiguos que aún transitan en Cuba, junto con el mal estado de las carreteras, una combinación que resulta fatal e incide en los cada vez más mortíferos siniestros que se reportan en el país.

El gobierno cubano ha reconocido que el 75 % de las carreteras y vías de circulación del país se encuentran en un estado técnico entre regular y mal. Tal situación representa un desafío significativo para el régimen comunista, ya que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y la prestación de servicios esenciales.