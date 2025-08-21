Muere un niño en trágico accidente en la Autopista Nacional en Cienfuegos

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del martes al miércoles en el kilómetro 212 de la Autopista Nacional de Cuba, a la altura de la provincia de Cienfuegos, dejó como saldo la muerte de un menor de edad.

El suceso fue reportado en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", donde el usuario Mandy Pruna compartió un video tomado en el lugar.

"Autopista km 212, sobre las 12:00 pm", precisó.

De acuerdo con una información del usuario La Tijera, el chofer del vehículo implicado -familiar del niño fallecido- se habría quedado dormido mientras conducía, lo que provocó el siniestro.

El hecho tuvo lugar cerca de la entrada de la localidad de Cartagena, perteneciente al municipio de Rodas.

La noticia generó conmoción en las redes sociales.

"Qué triste, ese niño es de aquí donde vivo, de Amancio, Las Tunas. Mis condolencias para Ángel y Dailen, sus padres", dijo la usuaria Odeisy Ramírez Marín en la sección de comentarios.

Otros usuarios lamentaron el accidente y apuntaron a las condiciones de vida que enfrentan los conductores en la Isla.

"Por la falta de sueño es que pasan estas cosas", expresó un residente en Ciego de Ávila, a lo que una de La Habana señaló: "Aquí en Cuba ni se puede dormir bien, por los apagones. Y tener que manejar al siguiente día no debe ser fácil. Qué triste".

