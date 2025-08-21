Muere un niño en trágico accidente en la Autopista Nacional en Cienfuegos

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del martes al miércoles en el kilómetro 212 de la Autopista Nacional de Cuba, a la altura de la provincia de Cienfuegos, dejó como saldo la muerte de un menor de edad.
El suceso fue reportado en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!", donde el usuario Mandy Pruna compartió un video tomado en el lugar.
"Autopista km 212, sobre las 12:00 pm", precisó.
De acuerdo con una información del usuario La Tijera, el chofer del vehículo implicado -familiar del niño fallecido- se habría quedado dormido mientras conducía, lo que provocó el siniestro.
El hecho tuvo lugar cerca de la entrada de la localidad de Cartagena, perteneciente al municipio de Rodas.
La noticia generó conmoción en las redes sociales.
"Qué triste, ese niño es de aquí donde vivo, de Amancio, Las Tunas. Mis condolencias para Ángel y Dailen, sus padres", dijo la usuaria Odeisy Ramírez Marín en la sección de comentarios.
Otros usuarios lamentaron el accidente y apuntaron a las condiciones de vida que enfrentan los conductores en la Isla.
"Por la falta de sueño es que pasan estas cosas", expresó un residente en Ciego de Ávila, a lo que una de La Habana señaló: "Aquí en Cuba ni se puede dormir bien, por los apagones. Y tener que manejar al siguiente día no debe ser fácil. Qué triste".
Preguntas frecuentes sobre accidentes de tránsito en Cuba
¿Qué provocó el accidente de tránsito en Cienfuegos que resultó en la muerte de un niño?
El accidente fue provocado porque el conductor, familiar del niño fallecido, se quedó dormido al volante. Este triste suceso ha generado conmoción entre los residentes y usuarios de redes sociales. La falta de condiciones adecuadas para el descanso de los conductores en Cuba es un tema recurrente que afecta la seguridad vial.
¿Cuáles son las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba?
Las principales causas de accidentes en Cuba incluyen el factor humano, el mal estado de las carreteras y la falta de señalización y mantenimiento adecuado. Los apagones y la presión económica a menudo resultan en conductores cansados y vehículos en condiciones mecánicas deficientes, incrementando el riesgo de accidentes.
¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la seguridad vial en Cuba?
Para mejorar la seguridad vial en Cuba, es crucial invertir en el mantenimiento de carreteras, mejorar la señalización y garantizar el descanso adecuado de los conductores. Además, es necesario un mayor control policial en las vías y una educación vial que enfatice la importancia de conducir de manera responsable y segura.
¿Cómo afecta el estado de las carreteras a la seguridad vial en Cuba?
El estado deficiente de las carreteras en Cuba contribuye significativamente a la inseguridad vial. La falta de mantenimiento, baches y señalización inadecuada dificultan la conducción segura, aumentando el riesgo de accidentes, especialmente en condiciones de poca visibilidad o mal tiempo.
