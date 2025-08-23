Grave accidente en la peligrosa curva de Santiago de Cuba: Joven motociclista queda inconsciente

Vídeos relacionados:
Un joven de 24 años, identificado como Reider y conocido en la zona de Santiago de Cuba como “El Bala”, sufrió un grave accidente de tránsito en la noche del martes en la peligrosa curva de Las Guásimas, en la carretera de Siboney.
Según trascendió en un reporte del periodista Yosmany Mayeta Labrada, el motociclista perdió el control de su vehículo tras ser encandilado por las luces largas de un automóvil que venía de frente.
De acuerdo con los familiares, el destello lo obligó a apartar la vista de la vía y en ese momento impactó violentamente contra la acera.
El golpe destrozó la parte delantera de la moto y lo lanzó varios metros, dejándolo inconsciente en el lugar.
Reider permaneció entre una y dos horas sin conocimiento hasta que despertó en el hospital, sin recordar con claridad los primeros instantes del accidente.
Presenta quemaduras por fricción y fuertes golpes, aunque los médicos descartaron secuelas graves para su vida.
Actualmente se encuentra bajo observación en el Hospital Provincial Saturnino Lora y podría recibir el alta este fin de semana.
Vecinos y conductores locales señalaron que la curva de Las Guásimas es uno de los tramos más peligrosos de la carretera, debido a la falta de señalización, la mala visibilidad y la imprudencia de algunos choferes.
En los últimos años, múltiples accidentes han ocurrido en el mismo punto, lo que ha generado reclamos por medidas de seguridad vial más efectivas.
El caso de “El Bala” refleja la vulnerabilidad de los motociclistas y la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las carreteras en Santiago de Cuba, para evitar que hechos similares sigan marcando a las familias de la región.
Este miércoles, un grave accidente de tránsito sacudió la concurrida Avenida Martí, en Santiago de Cuba, cuando un camión de gran porte -una rastra perteneciente a la Fábrica de Cemento- embistió y arrastró a una motocicleta con dos ocupantes.
La tragedia ocurrió justo tras el cambio de luz del semáforo ante la vista de decenas de testigos.
La versión de los testigos apunta a un elemento clave: el conductor del camión habría estado manipulando su teléfono celular al momento del incidente.
Preguntas Frecuentes sobre Accidentes de Tránsito en Santiago de Cuba
¿Por qué la curva de Las Guásimas es considerada peligrosa?
La curva de Las Guásimas es considerada peligrosa debido a la falta de señalización, la mala visibilidad y la imprudencia de algunos choferes. Estos factores han contribuido a que se produzcan múltiples accidentes en este tramo de la carretera de Siboney, en Santiago de Cuba, generando preocupación entre los vecinos y conductores locales.
¿Qué le ocurrió al joven motociclista en el accidente de Las Guásimas?
El joven motociclista, identificado como Reider conocido como "El Bala", sufrió un accidente al perder el control de su moto tras ser encandilado por las luces de un automóvil. Impactó violentamente contra la acera, lo que le causó quemaduras por fricción y fuertes golpes, dejándolo inconsciente. Actualmente, se encuentra bajo observación médica, pero sin secuelas graves para su vida.
¿Cuál es la situación actual de seguridad vial en Santiago de Cuba?
La situación de seguridad vial en Santiago de Cuba es preocupante, con múltiples accidentes reportados debido a la falta de señalización adecuada, el mal estado de las vías y la imprudencia de los conductores. Estas condiciones han generado un llamado urgente a mejorar las infraestructuras viales y promover la conciencia vial entre los usuarios de la carretera.
¿Cómo afecta la imprudencia de los conductores a la seguridad vial en Cuba?
La imprudencia de los conductores es una de las principales causas de accidentes de tránsito en Cuba. Según datos oficiales, el 91 % de los accidentes se deben al factor humano, destacando la falta de atención al conducir, el irrespeto al derecho de vía y el exceso de velocidad. Estos comportamientos imprudentes ponen en riesgo tanto a los conductores como a los peatones.
