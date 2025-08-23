Grave accidente en la peligrosa curva de Santiago de Cuba: Joven motociclista queda inconsciente

Reider Foto © Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Un joven de 24 años, identificado como Reider y conocido en la zona de Santiago de Cuba como “El Bala”, sufrió un grave accidente de tránsito en la noche del martes en la peligrosa curva de Las Guásimas, en la carretera de Siboney.

Según trascendió en un reporte del periodista Yosmany Mayeta Labrada, el motociclista perdió el control de su vehículo tras ser encandilado por las luces largas de un automóvil que venía de frente.

De acuerdo con los familiares, el destello lo obligó a apartar la vista de la vía y en ese momento impactó violentamente contra la acera.

El golpe destrozó la parte delantera de la moto y lo lanzó varios metros, dejándolo inconsciente en el lugar.

Reider permaneció entre una y dos horas sin conocimiento hasta que despertó en el hospital, sin recordar con claridad los primeros instantes del accidente.

Presenta quemaduras por fricción y fuertes golpes, aunque los médicos descartaron secuelas graves para su vida.

Actualmente se encuentra bajo observación en el Hospital Provincial Saturnino Lora y podría recibir el alta este fin de semana.

Vecinos y conductores locales señalaron que la curva de Las Guásimas es uno de los tramos más peligrosos de la carretera, debido a la falta de señalización, la mala visibilidad y la imprudencia de algunos choferes.

En los últimos años, múltiples accidentes han ocurrido en el mismo punto, lo que ha generado reclamos por medidas de seguridad vial más efectivas.

El caso de “El Bala” refleja la vulnerabilidad de los motociclistas y la necesidad urgente de mejorar las condiciones de las carreteras en Santiago de Cuba, para evitar que hechos similares sigan marcando a las familias de la región.

Este miércoles, un grave accidente de tránsito sacudió la concurrida Avenida Martí, en Santiago de Cuba, cuando un camión de gran porte -una rastra perteneciente a la Fábrica de Cemento- embistió y arrastró a una motocicleta con dos ocupantes.

La tragedia ocurrió justo tras el cambio de luz del semáforo ante la vista de decenas de testigos.

La versión de los testigos apunta a un elemento clave: el conductor del camión habría estado manipulando su teléfono celular al momento del incidente.

