Régimen cubano desafía a EE.UU. y acuerda enviar más médicos a Italia

El régimen cubano y la región italiana de Molise alcanzaron un acuerdo en materia de Salud, una decisión que desafía las advertencias de Estados Unidos contra el sistema de exportación de servicios médicos cubanos, al que califica como coercitivo y explotador.

El presidente de Molise, Francesco Roberti, confirmó que la región pactó con la embajadora de Cuba en Italia, Mirta Granda Averhoff, la llegada de médicos de diversas especialidades, aunque aún no se ha precisado la cifra exacta ni la fecha de arribo, informó la agencia EFE.

Según Roberti, hacen falta al menos 100 profesionales, especialmente en zonas del interior y en los servicios de urgencias.

La escasez de personal médico en Molise es estructural y se ha agravado en la última década, dijo la funcionaria.

Un informe del Banco de Italia señala que la fuga de médicos y enfermeros del Servicio Nacional de Salud obedece a la falta de oportunidades, las condiciones laborales precarias y los bajos salarios.

Hospitales clave de la región, como el Veneziale en Isernia o el Caracciolo en Agnone, funcionan al límite y algunos servicios están en riesgo de cierre.

La iniciativa sigue el modelo aplicado en Calabria, donde trabajan más de 490 médicos cubanos desde 2022, tras un acuerdo prorrogado en 2024; y a pesar de que en Cuba la escasez de médicos en los hospitales afecta grandemente la atención a la población.

Sin embargo, este pacto llega en un momento en que Washington ha intensificado las sanciones y advertencias contra gobiernos y entidades que contraten brigadas médicas cubanas, a las que acusa de constituir una forma de trata laboral.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó recientemente que impondrán restricciones de visado a varios funcionarios de Cuba, así como de otros países, por su presunta participación en un esquema de trabajo forzoso asociado a la exportación de servicios médicos cubanos.

En respuesta, desde la capital cubana el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones de “imposición y agresión” y aseguró que “Cuba continuará prestando servicios” médicos en el extranjero.

Hasta el momento, Cuba continúa promoviendo estos convenios como fuente crucial de divisas en medio de su crisis económica.

