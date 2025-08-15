Así luce hoy la icónica esquina de 23 e Infanta en La Habana y no creerás lo que se ve: "Triste realidad"

Un video publicado en TikTok por la cuenta @cubaactual muestra cómo luce actualmente una tarde en la conocida intersección de 23 e Infanta, en el Vedado, La Habana.
Las imágenes captadas desde diferentes ángulos revelan calles con escaso tráfico vehicular y peatonal, así como señales visibles de deterioro en fachadas, aceras y luminarias.
El emblemático letrero de “Cuba” sobre el muro cercano al Malecón se mantiene en pie, pero el entorno refleja desgaste y falta de mantenimiento.
En la grabación se aprecia que, a pesar de ser una zona históricamente concurrida, el movimiento de personas es mínimo. Las calles, que años atrás estaban llenas de autos, transeúntes y actividad comercial, hoy lucen casi vacías, evidenciando un contraste marcado con la vitalidad de épocas anteriores.
Varios semáforos y postes presentan desperfectos, y las edificaciones cercanas, algunas de gran valor arquitectónico, muestran pintura descascarada y reparaciones inconclusas.
La esquina de 23 e Infanta ha sido tradicionalmente un punto de referencia en la capital cubana, conectando el Vedado con el Malecón habanero. Sin embargo, el video se ha hecho viral por el contraste entre su pasado vibrante y la imagen actual de abandono.
Preguntas frecuentes sobre el deterioro urbano en La Habana
¿Cómo está actualmente la esquina de 23 e Infanta en La Habana?
La esquina de 23 e Infanta muestra un evidente deterioro y falta de mantenimiento. Un video en TikTok revela calles con escaso tráfico, aceras y luminarias en mal estado, y un entorno general de abandono, contrastando con su pasado vibrante.
¿Cuál es la situación actual de la avenida 23 en el Vedado?
La avenida 23 en el Vedado, La Habana, está prácticamente vacía un sábado a las 6 de la tarde, un hecho impensable años atrás. Esta desolación refleja la crisis económica y la decadencia urbana que afectan a la capital cubana.
¿Qué está sucediendo con los lugares emblemáticos de La Habana?
Muchos lugares emblemáticos de La Habana están en estado de abandono y deterioro, como se evidencia en la esquina de 23 e Infanta, La Esquina de Tejas y la calle Obispo. Esto es parte de un deterioro urbano generalizado en la ciudad.
¿Cuáles son las causas del deterioro urbano en Cuba?
El deterioro urbano en Cuba es resultado de la falta de mantenimiento, el abandono gubernamental y la crisis económica, lo que ha llevado al deterioro de infraestructuras y servicios públicos, afectando la vida cotidiana de los cubanos.
¿Cómo afecta la crisis económica a la vida urbana en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha llevado al abandono y deterioro de zonas tradicionalmente activas, como el Vedado y el Barrio Chino, reflejando la falta de recursos para el mantenimiento de infraestructuras y servicios básicos.
