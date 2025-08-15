Así luce hoy la icónica esquina de 23 e Infanta en La Habana y no creerás lo que se ve: "Triste realidad"

Un video publicado en TikTok por la cuenta @cubaactual muestra cómo luce actualmente una tarde en la conocida intersección de 23 e Infanta, en el Vedado, La Habana.

Las imágenes captadas desde diferentes ángulos revelan calles con escaso tráfico vehicular y peatonal, así como señales visibles de deterioro en fachadas, aceras y luminarias.

El emblemático letrero de “Cuba” sobre el muro cercano al Malecón se mantiene en pie, pero el entorno refleja desgaste y falta de mantenimiento.

En la grabación se aprecia que, a pesar de ser una zona históricamente concurrida, el movimiento de personas es mínimo. Las calles, que años atrás estaban llenas de autos, transeúntes y actividad comercial, hoy lucen casi vacías, evidenciando un contraste marcado con la vitalidad de épocas anteriores.

Varios semáforos y postes presentan desperfectos, y las edificaciones cercanas, algunas de gran valor arquitectónico, muestran pintura descascarada y reparaciones inconclusas.

La esquina de 23 e Infanta ha sido tradicionalmente un punto de referencia en la capital cubana, conectando el Vedado con el Malecón habanero. Sin embargo, el video se ha hecho viral por el contraste entre su pasado vibrante y la imagen actual de abandono.

