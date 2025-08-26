Conmovió a todos: Lo que hizo esta cubana con su primer pago de TikTok en Cuba hizo llorar a miles

Una joven cubana ha emocionado a miles de personas en redes sociales tras compartir cómo decidió utilizar su primer pago de TikTok en Cuba. En lugar de gastarlo únicamente en sus necesidades, destinó parte del dinero a comprar alimentos para una vecina en situación vulnerable.

“Hoy estuve cobrando mi primer dinerito en TikTok, gracias a todos ustedes por el apoyo que me estuvieron dando. Me estuve comprando unas cositas para mi casa que me hacían falta y también quise ayudar a una persona que sé que lo necesita”, comentó la usuaria Mariam Rogel, creadora del video que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes se aprecia cómo la joven adquirió frijoles, espaguetis y latas de puré de tomate, entre otros productos básicos. “Yo estaba hasta nerviosa porque nunca había hecho nada de esto y no sabía exactamente qué comprar”, explicó.

El momento más emotivo ocurrió cuando llegó a casa de la señora a la que decidió apoyar: al recibir los alimentos, la mujer rompió a llorar de la emoción y no dejaba de abrazarla.

La publicación ha generado una ola de reacciones positivas. “Esto es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, gracias a todos, se los digo de corazón y ojalá Dios me ayude para ayudar a más personas que lo necesiten”, escribió la joven junto al video.

Internautas también dejaron mensajes de aliento: “Te empecé a seguir porque me hiciste llorar con tu acción, Dios te bendiga”, comentó una usuaria.

Lo más leído hoy:

El gesto solidario de esta joven cubana ha inspirado a muchos, demostrando que incluso en medio de las dificultades personales es posible tender la mano a quienes más lo necesitan.

Preguntas frecuentes sobre el gesto solidario de la joven cubana en TikTok