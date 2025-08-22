Indignación en redes por video de enfermera cubana bailando reparto en hospital de Cuba

Un cubano identificado como Ronald Contreras compartió en TikTok un video de su madre, enfermera en Cuba, bailando reparto dentro de un hospital mientras vestía su uniforme de trabajo. El clip, acompañado del mensaje “Calienta, mamá”, rápidamente se viralizó y generó opiniones encontradas entre los usuarios.

Algunos internautas cuestionaron la actitud de la trabajadora de la salud en un contexto hospitalario. “Atiendan a la gente enferma y tengan profesionalidad, eso no lo ves en ningún hospital del mundo”, escribió un usuario en tono crítico.

Otros, sin embargo, defendieron a la enfermera, destacando la precariedad en la que laboran los profesionales del sector sanitario en la isla. “Esa es la actitud sin corriente, sin comida, sin salario, en condiciones precarias para trabajar, pero feliz, y eso se transmite a los pacientes. Bendiciones a todo el personal paramédico”, comentó otro internauta.

También hubo quienes señalaron la falta de insumos y recursos como el verdadero problema del sistema de salud en Cuba, y no el gesto de la enfermera.

“Yo admiro mucho a los profesionales de salud de Cuba y a las enfermeras. Son muy buenas, lo malo es la falta de insumos y recursos. Que baile, y bien”, opinó un usuario.

Entre los mensajes positivos resaltaron aquellos que subrayaron el carácter alegre de los cubanos pese a las dificultades. “En tu país tal vez no, pero ella no tiene la culpa de la situación del país.

Lo más leído hoy:

Esa es la idiosincrasia de los cubanos: son personas alegres. Esa es la actitud, trabajar con amor. Eso nada más se hace en Cuba, duela a quien le duela”, escribió otro seguidor.

El video, que ya suma miles de visualizaciones en TikTok, refleja una vez más el debate sobre la vida cotidiana en los hospitales de Cuba y la dura realidad que enfrentan los profesionales de la salud.

Preguntas frecuentes sobre la situación del sistema de salud en Cuba