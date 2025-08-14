“¿Y eso es un aeropuerto?”: Video de la Terminal 3 de La Habana causa indignación por esta razón

Un usuario en TikTok compartió un video en el que se observa el interior de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, mientras suena reguetón a todo volumen y los espacios comerciales recuerdan más a un bar que a un aeropuerto.
En las imágenes, las cafeterías y tiendas ofrecen un entorno poco habitual en una terminal aérea, lo que generó una oleada de reacciones negativas en redes sociales.
Comentarios como “¿y eso es un aeropuerto? Qué vergüenza” y “la chusmería pura y dura o el mal gusto consume a Cuba” han circulado rápidamente, reflejando indignación y sorpresa entre los internautas.
La Terminal 3 es la principal terminal internacional del Aeropuerto José Martí, inaugurada en 1998 y considerada la más moderna del complejo aeroportuario cubano.
Cuenta con 30 000 metros cuadrados de superficie interior, capacidad para atender hasta 1 500 pasajeros por hora, numerosos mostradores de inmigración y chequeo, salones VIP, tiendas, restaurantes y cafeterías.
Sin embargo, la ambientación mostrada en el video —con música reguetón a alto volumen, atmósfera festiva y puntos de venta que recuerdan más a locales de ocio— parece alejarse del orden y la seriedad esperables en un aeropuerto, lo que ha provocado cuestionamientos sobre su funcionamiento y diseño.
Lo más leído hoy:
Por su parte, las autoridades aeroportuarias aún no se han pronunciado oficialmente sobre el video. No se ha confirmado si la música formaba parte de acciones promocionales, si existe alguna normativa sobre el tipo de música permitida o si el volumen excedió los estándares habituales.
En ausencia de una versión oficial, el video sigue siendo motivo de debate y reflexión sobre la experiencia del pasajero en este espacio internacional.
En los últimos años, la Terminal 3 ha sido el foco de mejoras y modernización, incluyendo salones VIP, áreas de cambio de divisa, farmacias, zonas para pasajeros con movilidad reducida, áreas infantiles, tiendas libres de impuestos y cafeterías, así como wifi de pago.
No obstante, el contraste entre su infraestructura y la apariencia captada en el video ha avivado la conversación pública sobre la gestión y el ambiente en los espacios aeroportuarios.
Preguntas frecuentes sobre el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
¿Por qué la Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana ha causado indignación recientemente?
La Terminal 3 del Aeropuerto de La Habana ha causado indignación debido a un video viral en el que se muestra su interior con música de reguetón a todo volumen y un ambiente más parecido al de un bar que al de un aeropuerto. Esto ha generado críticas sobre el mal gusto y la falta de seriedad en un espacio que debería ser más ordenado y formal. La falta de pronunciamiento oficial por parte de las autoridades aeroportuarias solo ha incrementado el debate sobre la gestión del aeropuerto.
¿Cuáles son las principales críticas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana?
Las principales críticas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana se centran en la mala gestión de los servicios, el deterioro de las infraestructuras, y las deficientes condiciones de limpieza y mantenimiento. Los pasajeros han señalado problemas como baños sucios, climatización deficiente, demoras en el servicio de equipajes, y un entorno que no cumple con los estándares de una terminal internacional. Estas condiciones crean una experiencia caótica y generan una mala imagen para el turismo en Cuba.
¿Cómo ha reaccionado el público ante los problemas del aeropuerto?
El público ha reaccionado con indignación y frustración ante los problemas del Aeropuerto Internacional José Martí. En redes sociales, muchos han expresado su sorpresa y descontento por la falta de condiciones adecuadas, señalando que estas deficiencias reflejan un problema más amplio de gestión en Cuba. Los comentarios críticos hacia el régimen cubano y la gestión estatal son frecuentes, y algunos usuarios han llamado a evitar viajar a la isla debido a estas malas experiencias.
¿Qué medidas ha prometido tomar el aeropuerto para mejorar la experiencia de los pasajeros?
El Aeropuerto Internacional José Martí ha prometido trabajar de manera constante para recuperar el sistema de climatización en la Terminal 3 y ofrecer un ambiente más cómodo y agradable para los pasajeros. Sin embargo, estas promesas han sido recibidas con escepticismo debido al historial de deficiencias y las mejoras parciales que no han logrado resolver los problemas de manera sostenida.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.