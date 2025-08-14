“¿Y eso es un aeropuerto?”: Video de la Terminal 3 de La Habana causa indignación por esta razón

Un usuario en TikTok compartió un video en el que se observa el interior de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, mientras suena reguetón a todo volumen y los espacios comerciales recuerdan más a un bar que a un aeropuerto.

En las imágenes, las cafeterías y tiendas ofrecen un entorno poco habitual en una terminal aérea, lo que generó una oleada de reacciones negativas en redes sociales.

Comentarios como “¿y eso es un aeropuerto? Qué vergüenza” y “la chusmería pura y dura o el mal gusto consume a Cuba” han circulado rápidamente, reflejando indignación y sorpresa entre los internautas.

La Terminal 3 es la principal terminal internacional del Aeropuerto José Martí, inaugurada en 1998 y considerada la más moderna del complejo aeroportuario cubano.

Cuenta con 30 000 metros cuadrados de superficie interior, capacidad para atender hasta 1 500 pasajeros por hora, numerosos mostradores de inmigración y chequeo, salones VIP, tiendas, restaurantes y cafeterías.

Sin embargo, la ambientación mostrada en el video —con música reguetón a alto volumen, atmósfera festiva y puntos de venta que recuerdan más a locales de ocio— parece alejarse del orden y la seriedad esperables en un aeropuerto, lo que ha provocado cuestionamientos sobre su funcionamiento y diseño.

Por su parte, las autoridades aeroportuarias aún no se han pronunciado oficialmente sobre el video. No se ha confirmado si la música formaba parte de acciones promocionales, si existe alguna normativa sobre el tipo de música permitida o si el volumen excedió los estándares habituales.

En ausencia de una versión oficial, el video sigue siendo motivo de debate y reflexión sobre la experiencia del pasajero en este espacio internacional.

En los últimos años, la Terminal 3 ha sido el foco de mejoras y modernización, incluyendo salones VIP, áreas de cambio de divisa, farmacias, zonas para pasajeros con movilidad reducida, áreas infantiles, tiendas libres de impuestos y cafeterías, así como wifi de pago.

No obstante, el contraste entre su infraestructura y la apariencia captada en el video ha avivado la conversación pública sobre la gestión y el ambiente en los espacios aeroportuarios.

