Ni los muertos descansan en paz: Denuncian robos de lápidas en cementerio de Camagüey

Cubana denuncia robo de lápida en la tumba de su padre. Estado hace un mes (I) y situación actual (D)

El robo de una lápida en el cementerio de Camagüey fue denunciado públicamente este martes por una mujer en redes sociales, tras descubrir que la losa de la tumba de su padre había sido sustraída.

La denuncia fue realizada por Marlynln PS en el grupo de Facebook Revolico Camagüey, donde relató que su hija y su madre acudieron al camposanto para visitar la tumba del difunto, coincidiendo con su cumpleaños, y hallaron que la lápida ya no estaba.

Captura Facebook / Revolico Camagüey / Marlynln PS

Según explicó, hacía un mes la sepultura permanecía intacta, por lo que el hurto ocurrió en ese intervalo.

“¿Qué coño hacen los custodios en ese lugar? Igual puedo pensar que ellos mismos se las roban. Cuba es una perdición total, no hay respeto hacia nada ni nadie, la miseria y la falta de valores y humanismo se ha adueñado de todos”, escribió la mujer, visiblemente indignada.

Tumba hace un mes / Facebook / Revolico Camagüey / Marlynln PS

En su publicación también envió un mensaje directo a los responsables: “Si fuiste tú quien se robó la lápida de mi papá, solo deseo que ese dinero que obtuviste a través de venderla lo gastes en medicinas, y que no te alcance. Yo le puedo volver a comprar la lápida a mi papá, eso no tengas dudas”.

El caso refleja una práctica cada vez más frecuente en los cementerios cubanos, donde se denuncian robos de lápidas y mármol para su reventa en el mercado negro, así como de metales y piezas que terminan en fundiciones ilegales.

Tumba estado actual / Facebook / Revolico Camagüey / Marlynln PS

La falta de vigilancia, la corrupción de custodios y la precariedad del país han convertido estos espacios en blanco fácil para el saqueo.

Más allá del daño material, este tipo de hechos provoca un profundo dolor a las familias que acuden a honrar a sus difuntos y se encuentran con que ni siquiera en la tumba sus seres queridos pueden descansar en paz.

La denuncia del robo de una lápida en el cementerio de Camagüey se suma a una cadena de episodios que reflejan cómo ni los difuntos escapan de la crisis cubana.

No es un hecho aislado. En diciembre del pasado año se confirmó que continuaban los robos y profanaciones de nichos, con mármoles y metales extraídos para su venta en el mercado negro o destinados a fundiciones ilegales.

Las denuncias apuntan tanto a la falta de vigilancia como a la posible complicidad de custodios en estos delitos.

Ya en septiembre de 2024, residentes de Camagüey habían alertado sobre el estado de abandono del cementerio local, con nichos abiertos y osamentas expuestas a la intemperie.

Las imágenes difundidas entonces evidenciaron un deterioro que convertía a los camposantos en lugares de desolación más que de recogimiento.

El panorama es similar en otras provincias. En julio, la prensa oficialista reconoció que otro cementerio cubano estaba en ruinas, con sepulturas destruidas, vegetación desbordada y sin mantenimiento básico.

La admisión estatal confirmó lo que vecinos habían denunciado en redes durante meses: el abandono generalizado de los lugares de descanso eterno.

