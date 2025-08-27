Ni los muertos descansan en paz: Denuncian robos de lápidas en cementerio de Camagüey

Vídeos relacionados:
El robo de una lápida en el cementerio de Camagüey fue denunciado públicamente este martes por una mujer en redes sociales, tras descubrir que la losa de la tumba de su padre había sido sustraída.
La denuncia fue realizada por Marlynln PS en el grupo de Facebook Revolico Camagüey, donde relató que su hija y su madre acudieron al camposanto para visitar la tumba del difunto, coincidiendo con su cumpleaños, y hallaron que la lápida ya no estaba.
Según explicó, hacía un mes la sepultura permanecía intacta, por lo que el hurto ocurrió en ese intervalo.
“¿Qué coño hacen los custodios en ese lugar? Igual puedo pensar que ellos mismos se las roban. Cuba es una perdición total, no hay respeto hacia nada ni nadie, la miseria y la falta de valores y humanismo se ha adueñado de todos”, escribió la mujer, visiblemente indignada.
En su publicación también envió un mensaje directo a los responsables: “Si fuiste tú quien se robó la lápida de mi papá, solo deseo que ese dinero que obtuviste a través de venderla lo gastes en medicinas, y que no te alcance. Yo le puedo volver a comprar la lápida a mi papá, eso no tengas dudas”.
El caso refleja una práctica cada vez más frecuente en los cementerios cubanos, donde se denuncian robos de lápidas y mármol para su reventa en el mercado negro, así como de metales y piezas que terminan en fundiciones ilegales.
La falta de vigilancia, la corrupción de custodios y la precariedad del país han convertido estos espacios en blanco fácil para el saqueo.
Más allá del daño material, este tipo de hechos provoca un profundo dolor a las familias que acuden a honrar a sus difuntos y se encuentran con que ni siquiera en la tumba sus seres queridos pueden descansar en paz.
La denuncia del robo de una lápida en el cementerio de Camagüey se suma a una cadena de episodios que reflejan cómo ni los difuntos escapan de la crisis cubana.
No es un hecho aislado. En diciembre del pasado año se confirmó que continuaban los robos y profanaciones de nichos, con mármoles y metales extraídos para su venta en el mercado negro o destinados a fundiciones ilegales.
Las denuncias apuntan tanto a la falta de vigilancia como a la posible complicidad de custodios en estos delitos.
Ya en septiembre de 2024, residentes de Camagüey habían alertado sobre el estado de abandono del cementerio local, con nichos abiertos y osamentas expuestas a la intemperie.
Las imágenes difundidas entonces evidenciaron un deterioro que convertía a los camposantos en lugares de desolación más que de recogimiento.
El panorama es similar en otras provincias. En julio, la prensa oficialista reconoció que otro cementerio cubano estaba en ruinas, con sepulturas destruidas, vegetación desbordada y sin mantenimiento básico.
La admisión estatal confirmó lo que vecinos habían denunciado en redes durante meses: el abandono generalizado de los lugares de descanso eterno.
Preguntas frecuentes sobre los robos en cementerios de Cuba
¿Por qué se están robando lápidas en los cementerios de Cuba?
Los robos de lápidas y mármol en los cementerios de Cuba son cada vez más frecuentes debido a la reventa de estos materiales en el mercado negro. La falta de vigilancia, la corrupción de custodios y la situación precaria del país han facilitado estos actos delictivos.
¿Cómo afecta el robo de lápidas a las familias cubanas?
El robo de lápidas provoca un profundo dolor a las familias, ya que encuentran las tumbas de sus seres queridos profanadas. Esta situación va más allá del daño material, ya que impide que los difuntos descansen en paz y afecta emocionalmente a sus familiares.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir los robos en los cementerios cubanos?
Actualmente, no se han implementado medidas efectivas para prevenir los robos en los cementerios cubanos. La falta de vigilancia y la corrupción siguen siendo problemas significativos, y las autoridades no han tomado acciones concretas para solucionar esta situación.
¿Qué otros problemas enfrentan los cementerios en Cuba?
Además de los robos, los cementerios en Cuba enfrentan problemas de abandono y falta de mantenimiento, lo que se traduce en tumbas destruidas, restos óseos expuestos y un entorno insalubre. Estos problemas reflejan la falta de inversión estatal en su conservación.
