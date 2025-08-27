Fallece santiaguero frente a oficina del MININT mientras hacía trámites para carnet de identidad

Vídeos relacionados:
Un hombre de 67 años murió repentinamente este martes en las afueras de la Unidad de Trámites del Ministerio del Interior (MININT) en el Centro Urbano José Martí de Santiago de Cuba, específicamente en Micro 9, donde había acudido a realizar la gestión de su nuevo carnet de identidad.
El perfil oficialista Héroes del Moncada informó en Facebook que el ciudadano, residente en el edificio U38 cercano a la unidad, comenzó a sentir un dolor precordial mientras esperaba el turno y falleció en el lugar de manera súbita.
Sus familiares señalaron que padecía diabetes, hipertensión y una enfermedad renal, subrayó el vocero del régimen.
El médico legal certificó que la muerte fue natural y, alrededor de las 10:00 de la mañana, el carro fúnebre trasladó el cuerpo para que los allegados organizaran el funeral.
Sin embargo, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó en Facebook que la zona fue acordonada bajo un fuerte operativo policial.
Según testimonios de vecinos, agentes impidieron que se tomaran fotografías de la escena, limitando cualquier intento de documentación ciudadana.
Una imagen filtrada muestra el cuerpo cubierto por una sábana blanca detrás de una motocicleta, lo que confirma la presencia de un cerco de control en torno al hecho.
Vecinos expresaron preocupación no solo por la repentina muerte del anciano, sino también por la manera en que las autoridades gestionaron el suceso en un espacio público, con estricta vigilancia y sin permitir transparencia sobre lo ocurrido, subrayó Mayeta.
Este martes la ciudad de Santiago de Cuba vivió una jornada macabra cuando se reportó, en el Centro Urbano Abel Santamaría en Santiago de Cuba, más conocido como "El Sala´o", y específicamente en el Micro 3, el hallazgo de una cabeza humana en avanzado estado de descomposición dentro de un contenedor de basura.
Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, fueron trabajadores de la Empresa de Comunales quienes hicieron el macabro descubrimiento durante la recogida de desechos.
Al vaciar el latón en la volqueta del tractor, la cabeza “hinchada y en descomposición” sobresalió entre los desperdicios, generando una inmediata alarma.
Preguntas frecuentes sobre la muerte del santiaguero frente a la oficina del MININT
¿Cómo ocurrió la muerte del hombre frente a la oficina del MININT en Santiago de Cuba?
Un hombre de 67 años murió repentinamente mientras esperaba su turno para realizar trámites en la Unidad de Trámites del Ministerio del Interior (MININT) en Santiago de Cuba. Según el informe oficial, el fallecimiento fue causado por un dolor precordial y fue declarado natural por el médico legal, a pesar de las preocupaciones de los vecinos por la gestión del incidente por parte de las autoridades.
¿Qué medidas tomaron las autoridades tras la muerte del ciudadano?
Las autoridades acordonaron el área y desplegaron un operativo policial para limitar la documentación del suceso. Se impidió tomar fotografías y se mantuvo un estricto control sobre la información compartida públicamente, lo que generó críticas por la falta de transparencia en la gestión del caso.
¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad ante el manejo del caso por parte de las autoridades?
Los vecinos expresaron preocupación tanto por la repentina muerte del anciano como por la manera en que el incidente fue manejado. Hubo críticas hacia la falta de transparencia y el control estricto sobre la documentación ciudadana, lo que subraya la desconfianza de la población hacia las versiones oficiales en Cuba.
