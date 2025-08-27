Fallece santiaguero frente a oficina del MININT mientras hacía trámites para carnet de identidad

Vídeos relacionados:

Un hombre de 67 años murió repentinamente este martes en las afueras de la Unidad de Trámites del Ministerio del Interior (MININT) en el Centro Urbano José Martí de Santiago de Cuba, específicamente en Micro 9, donde había acudido a realizar la gestión de su nuevo carnet de identidad.

El perfil oficialista Héroes del Moncada informó en Facebook que el ciudadano, residente en el edificio U38 cercano a la unidad, comenzó a sentir un dolor precordial mientras esperaba el turno y falleció en el lugar de manera súbita.

Captura Facebook / Héroes del Moncada

Sus familiares señalaron que padecía diabetes, hipertensión y una enfermedad renal, subrayó el vocero del régimen.

El médico legal certificó que la muerte fue natural y, alrededor de las 10:00 de la mañana, el carro fúnebre trasladó el cuerpo para que los allegados organizaran el funeral.

Sin embargo, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada reportó en Facebook que la zona fue acordonada bajo un fuerte operativo policial.

Captura Facebook / Yosmany Mayeta

Según testimonios de vecinos, agentes impidieron que se tomaran fotografías de la escena, limitando cualquier intento de documentación ciudadana.

Una imagen filtrada muestra el cuerpo cubierto por una sábana blanca detrás de una motocicleta, lo que confirma la presencia de un cerco de control en torno al hecho.

Vecinos expresaron preocupación no solo por la repentina muerte del anciano, sino también por la manera en que las autoridades gestionaron el suceso en un espacio público, con estricta vigilancia y sin permitir transparencia sobre lo ocurrido, subrayó Mayeta.

Este martes la ciudad de Santiago de Cuba vivió una jornada macabra cuando se reportó, en el Centro Urbano Abel Santamaría en Santiago de Cuba, más conocido como "El Sala´o", y específicamente en el Micro 3, el hallazgo de una cabeza humana en avanzado estado de descomposición dentro de un contenedor de basura.

Según reportó el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, fueron trabajadores de la Empresa de Comunales quienes hicieron el macabro descubrimiento durante la recogida de desechos.

Al vaciar el latón en la volqueta del tractor, la cabeza “hinchada y en descomposición” sobresalió entre los desperdicios, generando una inmediata alarma.

