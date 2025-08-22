Conductor con lesiones tras impacto de una rastra contra un árbol en la autopista

Vídeos relacionados:
Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la Autopista Pinar del Río dejó como saldo un conductor lesionado y cuantiosos daños materiales, luego de que una rastra se saliera de la vía y terminara impactada contra un árbol.
El usuario Daniel Quintana Hernández compartió imágenes del siniestro en el grupo de Facebook "Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas".
El hecho se suma a una jornada marcada por la accidentalidad vial en Cuba. La madrugada del miércoles se reportó un accidente en el kilómetro 212 de la Autopista Nacional, a la altura de Cienfuegos, donde lamentablemente falleció un menor de edad.
Ese mismo día, en horas de la tarde, otro incidente en la Calzada de Santo Suárez, en el municipio Diez de Octubre (La Habana), dejó herido a un motorista tras ser impactado por una rastra. El choque ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. y, según testigos, la víctima sufrió lesiones en un pie.
La sucesión de accidentes en distintas provincias evidencia una vez más la alta peligrosidad de las carreteras cubanas, donde confluyen el mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante, factores que cada año dejan un saldo de cientos de fallecidos y miles de lesionados.
Preguntas frecuentes sobre la peligrosidad de las carreteras en Cuba
¿Cuáles son las causas más comunes de accidentes de tránsito en Cuba?
Las causas más comunes de accidentes de tránsito en Cuba incluyen el mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante. Además, se han reportado fallas mecánicas, exceso de velocidad y falta de señalización adecuada como factores contribuyentes. Según las estadísticas, el factor humano es responsable del 92 % de los accidentes en el país.
¿Qué medidas se están tomando para reducir los accidentes de tráfico en Cuba?
Aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la seguridad vial, las autoridades cubanas no han implementado medidas sustanciales para abordar el problema estructural de los accidentes de tráfico. La infraestructura vial sigue en malas condiciones y el mantenimiento preventivo es insuficiente. Esto ha sido catalogado como un problema urgente que requiere atención inmediata.
¿Cuál es la situación de los accidentes de tránsito en las zonas rurales de Cuba?
El 80 % de los accidentes en Cuba ocurren en zonas rurales, en carreteras que a menudo están en buen estado y bajo condiciones climáticas favorables. Sin embargo, el factor humano sigue siendo el principal responsable de estos siniestros, reflejando un problema de imprudencia y falta de atención al volante.
¿Cómo afecta el estado del parque automotor a la seguridad vial en Cuba?
El deterioro del parque automotor es un factor significativo que afecta la seguridad vial en Cuba. Muchos vehículos son antiguos y carecen de mantenimiento adecuado, lo que aumenta el riesgo de fallas mecánicas y accidentes. La falta de piezas de repuesto y recursos para reparaciones agrava aún más la situación.
