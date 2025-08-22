Conductor con lesiones tras impacto de una rastra contra un árbol en la autopista

Vídeos relacionados:

Un accidente de tránsito ocurrido este jueves en la Autopista Pinar del Río dejó como saldo un conductor lesionado y cuantiosos daños materiales, luego de que una rastra se saliera de la vía y terminara impactada contra un árbol.

El usuario Daniel Quintana Hernández compartió imágenes del siniestro en el grupo de Facebook "Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas".

Publicación de Facebook/"Accidentes Buses & Camiones por más experiencia y menos víctimas"

El hecho se suma a una jornada marcada por la accidentalidad vial en Cuba. La madrugada del miércoles se reportó un accidente en el kilómetro 212 de la Autopista Nacional, a la altura de Cienfuegos, donde lamentablemente falleció un menor de edad.

Ese mismo día, en horas de la tarde, otro incidente en la Calzada de Santo Suárez, en el municipio Diez de Octubre (La Habana), dejó herido a un motorista tras ser impactado por una rastra. El choque ocurrió alrededor de las 4:00 p.m. y, según testigos, la víctima sufrió lesiones en un pie.

La sucesión de accidentes en distintas provincias evidencia una vez más la alta peligrosidad de las carreteras cubanas, donde confluyen el mal estado de las vías, el deterioro del parque automotor y las imprudencias al volante, factores que cada año dejan un saldo de cientos de fallecidos y miles de lesionados.

